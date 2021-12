No meio de tantos lances lamentáveis no jogo de domingo, entre Vitória e Colo-Colo, um se destacou. O cara do 'melhor momento' da partida tem nome de goleiro famoso, mas a diferença vai além da posição. Enquanto aquele que atua embaixo das traves adora balançar a rede adversária e já anotou 125 tentos na extensa carreira, o que deveria ter a tarefa de brigar sempre pela artilharia do time vive em conflito constante com o gol.

A jogada citada você confere à direita no infográfico. Vander encontra Rogério à beira da pequena área, sem ninguém para incomodá-lo, nem o goleiro Waldson, do Tigre. Não é o suficiente para que ele mexa no placar. A bola bate na trave e sobra para Vander, em posição de impedimento.

Na hora me veio a lembrança: "este rapaz já fez algo parecido neste ano". Minha memória não falhou. Na verdade, o gol perdido foi mais que simplesmente parecido, foi quase igual, variando apenas a origem do lance.

Pode-se ver à esquerda no infográfico que, no triunfo por 2 a 0 sobre o Serrano, em fevereiro, o atacante, do mesmo lugar, chutou para fora após rebote do goleiro Aranha em finalização de Jorge Wagner. Nas duas ocasiões, Rogério teve pouco mais de um segundo para pensar antes de decidir. Muito pouco para ele.

Representação perfeita da sina rubro-negra em 2015. Ao elaborar a montagem do elenco, a diretoria não pensou no item mais básico do futebol: o gol. No grupo, os únicos que têm história de boa relação com as redes são Neto Baiano e Elton, que disputam a mesma posição.

De resto, reparem, os principais jogadores de frente são Rogério, Rhayner e Vander. Somados, quantos gols eles marcaram na carreira? Foram 60, menos da metade dos realizados por Rogério Ceni em toda a sua trajetória. Se continuarem nesta toada, os três, que coincidentemente estrearam profissionalmente em 2010, vão demorar mais quatro verões para alcançar, juntos, o recorde de Ceni. Aí, eles já terão 29 anos, sem grandes perspectivas no futebol.

A curiosidade é que Rogério é o mais familiarizado com o gol. Já marcou 33, mas apenas sete nos últimos dois anos. No mesmo período, Rhayner (com 12 no total), fez nove, e Vander (15 na carreira), seis. Meias mais ofensivos da equipe, Escudero e Jorge Wagner somam, nos últimos 730 dias, sete e 11, respectivamente.

Este é um dos motivos para o Vitória ter média de apenas 1,33 gols por jogo em 2015. Entre os 20 times que vão disputar a Série B, só ganha no quesito para nove, em sua maioria times com pouca pretensão de acesso: Macaé (1,1), Boa Esporte (0,66), Atlético-GO (0,8), Bragantino (0,6), Criciúma (1,08), Luverdense (1,16), Mogi Miri (1,22), Paraná (1,11) e Santa Cruz (0,62).

Barbosinha sincero

Claro que não é só por culpa dos 'pés tortos' que o Vitória tem se mostrado ineficiente no ataque. Às vezes, times encontram um encaixe tão perfeito que nem é preciso dispor de grandes artilheiros para ter uma linha ofensiva produtiva.

Outra razão foi apontada sem frescura por um colega de profissão de Ricardo Drubscky e Carlos Amadeu, que não conseguiram definir uma forma decente para a equipe jogar.

"O Vitória foi um dos times que encontrei mais facilidade para anular. É muito previsível, sempre com dois jogadores abertos em vez de apostar em um ponta de lança pelo meio", afirmou Quintino Barbosa, o Barbosinha, durante o programa Donos da Bola, da Band.

O veterano treinador é o comandante da Juazeirense, que, quando enfrentou o Leão na primeira fase, arrancou empate por 0 a 0. O próximo técnico do Vitória precisa estar consciente disso e já ir pensando em soluções.

