Real de bandeja

Eu achava que estava nos planos do Bahia renovar com Tiago Real. Fiquei surpreso quando o Vitória anunciou sua contratação. Não exatamente por isso, mas pelo fato de que, nos bastidores, a diretoria tricolor negou ter se interessado em ficar com o meia - o atleta de linha que mais jogou pelo Esquadrão em 2015, com boas e regulares atuações.

Em um suposto colegiado formado pelo presidente Marcelo Sant'Ana, o gerente de futebol Éder Ferrari e o vice-presidente Pedro Henriques, apenas este último teria sido favorável à permanência de Real. Caso isso seja mesmo verdade, palmas para Henriques.

No Ba-Vi de domingo, o armador mostrou o que sabe fazer - e o que nem todos são capazes de ver. Não foi o melhor em campo, mas nem é essa sua missão. O que realmente impressiona é a dinâmica apresentada por ele, por mais banal que essa frase possa parecer.

No infográfico, está ilustrada a comparação das participações suas e de Juninho - na teoria o substituto de Real no Bahia - no clássico. Pelos toques na bola, nota-se que Tiago Real (representado pelos círculos vermelhos) consegue se fazer presente nas mais diversas áreas do campo e carimba o estilo de muitas variações de jogo que o Vitória propõe.

Já Juninho (círculos azuis), que possui até mais dotes técnicos e força física maior, é símbolo da previsibilidade tricolor. Passa todo o tempo preso do lado esquerdo e produz pouco quando chega à intermediária ofensiva. Geralmente verticaliza a jogada - para o bem ou para o mal - com um lançamento longo. Sua inegável qualidade nos chutes de fora da área só foi vista uma vez, e dois lances de perigo passaram por seus pés.

Real, mesmo menos veloz e talentoso, foi mais incisivo. Finalizações foram três, duas ameaçadoras e uma que terminou em golaço, o segundo do 2 a 0. Fora isso, adentrou a área rival três vezes e ainda criou outra jogada aguda com drible e bom passe pela esquerda.

Não que Juninho tenha sido uma má contratação, mas foi uma falha grave ignorar a importância tática de Tiago Real e sua utilidade em um grupo mediano de jogadores. O Vitória agradece por isso.

