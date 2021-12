Ranzinza convicto

Ranzinza demais? Tudo bem. Algumas vezes olhei para trás e percebi que, de fato, eu poderia ter sido mais benevolente - palavra aqui usada com motivo especial, pois fez parte de um conselho indireto que recebi da voz da experiência por melhorias nesta coluna.

No caso em questão, porém, jamais perdi a convicção de que não havia exagero no meu repúdio à maneira como o Bahia vinha jogando. Sempre deixei isso claro em comentários informais e neste espaço, mesmo durante a série de três triunfos que antecedeu as duas derrotas seguidas e a consequente queda do técnico Doriva.

E não faltaram tentativas de demover-me da minha opinião. Porém, não adiantaram as mensagens telefônicas contestatórias de um bom amigo que tenho no clube, tampouco as críticas positivistas de colegas da imprensa, alguns deles meus amigos também, principalmente após o 3 a 0 sobre o CRB. "Atuação segura", cravou um dos que até penso estar entre os melhores.

Balela. O Bahia ganhou pelas circustâncias. Vinha numa sina de perder muitas chances de gol e, diante do Paysandu, justamente em uma partida na qual criou muito pouco, venceu por 3 a 0 sendo praticamente infalível nos raros momentos em que chegou bem ao ataque. No 2 a 0 sobre o Goiás, aproveitou-se de um contexto de crise do rival. Já o 3 a 0 para cima do CRB só se solidificou depois da expulsão de um adversário.

O time não tem jogo. Falta velocidade, faltam opções. A postura não é avançada como deveria, não se sufoca o rival com marcação pressão como pede o futebol moderno. Os setores são distantes, só se salvam Feijão e Juninho, que conseguem fazer bem a transição da defesa até a linha divisória do gramado com competência, mas, a partir dali as tramas não fluem. Os laterais não têm potencial ofensivo, os pontas estão em péssima fase, exceto Edigar Junio, que tem sofrido com lesões. Bom na saída de bola e na infiltração como homem surpresa, Danilo Pires se perdeu em uma função híbrida pela direita - que deu certo em um par de embates, mas não poderia ter virado regra. Para completar, Renato Cajá e Hernane, que deveriam ser referências, parecem se arrastar em campo e pouco dão sequência às jogadas.

Não era só eu que via isso, e a prova está na demissão de Doriva após o primeiro resultado altamente condenável da equipe: a derrota por 2 a 1 para o Londrina na Fonte, afinal, perder para o Criciúma fora de casa nunca estará fora das projeções lógicas. A atual diretoria - que já mostrou fazer gestão lúcida, sem se basear em pressões - certamente notou o travamento da evolução da equipe para tomar uma decisão tão importante.

Humilde sugestão

Diante do novo cenário, com o Bahia livre do cover de Dunga e em busca de um novo treinador, tomo a liberdade deixar para o escolhido uma humilde sugestão de time titular - e a modéstia aqui não é falsa, pois reconheço que meu conhecimento futebolístico é autodidata e limitado, além de não compreender detalhes táticos (ops, olha o nome da coluna aí!) importantes para o funcionamento de uma equipe.

O esquema que apresento no infográfico ao lado não é muito diferente do que vinha sendo utilizado por Doriva: 4-4-1-1 com variação para 4-2-3-1. A presença de um jogador de velocidade, no caso Edigar Junio (na sua ausência, por falta de opção mais qualificada, Luisinho se encaixa melhor do que Thiago Ribeiro), é fundamental em um time essencialmente técnico, com Renato Cajá encostando em Hernane como segundo atacante e Régis como armador pelo lado direito para afunilar as jogadas e abrir espaço para a passagem do lateral. Eu manteria Juninho na função de volante ao lado de Feijão, mas cobraria dele uma mudança de atitude, mais ousada, para aproveitar seu talento nos chutes de fora da área.

Hoje, diante do Tupi, em Minas, o comando será do interino Aroldo Moreira. Sua iniciativa de colocar Régis e Cajá juntos já é um bom sinal.

