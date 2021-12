Queda precoce

Aos 28 anos, Romário foi o grande craque do título da Seleção Brasileira na Copa de 94. Um ano mais velho, Pelé chegou ao auge de sua carreira no tri mundial da Amarelinha, em 1970. Com a mesma idade, Cristiano Ronaldo - campeão europeu com o Real e detentor do status de melhor do planeta - vive sua fase de ouro no futebol.

No esporte, geralmente, é assim. Os grandes atletas atingem o ápice da maturidade e da condição técnica entre os 27 e 29 anos de idade, quando exibem o melhor de sua performance.

Tenho notado nos dois últimos anos que, com o argentino Lionel Messi, não tem acontecido bem assim. Fala-se que, assim como ocorre com a seleção espanhola, o Barcelona vem caindo de rendimento por conta do envelhecimento de jogadores cruciais, como Xavi e Iniesta. No Barça, cravo que a questão está ligada também à curva descendente no desempenho de Messi, que completou 27 anos no último dia 24 de junho.

Mesmo naqueles números de quem não vê o jogo - de gols, principalmente - já é possível notar o quanto tornou-se menos bonito e produtivo o futebol do argentino. Messi entrou no rol de 'monstros' da história esportiva na temporada 2011/12, quando marcou 70 vezes pela equipe catalã. Em 2012/13, a involução foi pequena: 60 gols. Na última temporada, a primeira sensível diminuição: 41.

Mas balançar menos a rede não significa, necessariamente, jogar pior. No caso de Messi, eu defendia que ele voltasse a atuar como no início de sua trajetória, quando desfilava seu talento deslocado pela direita e cortava as defesas adversárias em incontáveis arrancadas na diagonal. Fazia menos gols, mas encantava mais. Jogando pelo meio, como tem feito nos últimos anos, ele fica mais próximo da meta rival. Porém, isto talvez seja um dos motivos para seu notável acomodamento.

Mapa dos erros

Neste sábado, confesso que vibrei quando o vi escalado do lado direito pelo técnico Gerardo Martino para o amistoso entre Brasil e Argentina. Seria a chance de ver o Messi dos velhos tempos brilhar. Engano. Bastaram poucos minutos de partida para eu definir o tema desta coluna: mapear os erros do hermano durante os 90 minutos (desconfio que eu seja o primeiro maluco a fazer isto).

E não foi pouca coisa, como se pode ver no infográfico abaixo. Sem muito gás para avanços longos, executou apenas um drible e perdeu cinco bolas no primeiro tempo. Honrou sua característica com quatro miniarrancadas. No entanto, ele só conseguiu produzir em uma delas, na qual fechou o lance com uma enfiada para Agüero desperdiçar a chance.

Messi finalizou o embate com um total de 12 bolas perdidas, seis passes errados (aproveitamento de 86% no fundamento), um lançamento equivocado (67%) e falhou em sua única tentativa de cruzamento.

Na etapa final, já jogando pelo meio, executou suas duas finalizações (em lances de bola rolando) na partida e arrancou mais três vezes. Nada que empolgasse. E ainda viu crescer os números pessoais de bolas perdidas e passes errados. Do outro lado, Neymar (22 anos) chegou perto do gol em três lances de drible. Definitivamente, o brasileiro precisa deixar o posto de colega/fã e, diante do aparente retiro precoce do rei, passar a concorrente de fato à sucessão no trono do futebol mundial.

