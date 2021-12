Prévia da revanche

Por mais que 'especialistas' de cara emburrada digam "esse jogo é obra de marketing! Não vale nada!", não há como negar um fato: seria legal ver um novo Brasil x Alemanha após o 7 a 1. Só para saber o que iria acontecer.

"Nós queremos fazer, mas eles não querem. Estão sempre ocupados quando o adversário é o Brasil", disse o presidente da CBF, José Maria Marin.

Não sei bem se a falta de datas é o real motivo da negativa alemã. Outro bem pertinente seria rejeitar uma possível partida quente demais por conta do desejo de vingança dos brasileiros. Este seria fartamente alimentado pelo competitivo técnico Dunga.

Enquanto a revanche não vem, um exercício divertido - o adjetivo pode ser usado aqui porque o tal 'orgulho nacional' não estará em jogo - é assistir ao duelo de volta da Liga dos Campeões entre Bayern e Roma. Base da seleção alemã, o time bávaro repetiu o 7 a 1 da Copa com uma aula de futebol na capital italiana, há 15 dias. Amanhã, o embate será em Munique.

O que deveria fazer a Roma para evitar novo massacre? Para muitos, a solução é rechear o meio-campo. Foi o que disseram antes e depois do jogo histórico no Mineirão. Caso Felipão tivesse escutado o auxiliar Gallo e colocado os meias Paulinho e Willian nas vagas dos atacantes Neymar e Fred, o desastre não teria acontecido? Impossível dizer.

Fui buscar o último grande revés do futebol alemão e cheguei às semifinais da Liga dos Campeões de 2013/14: Real Madrid 5x0 Bayern no placar agregado do mata-mata. Dos números da partida, é possível tirar uma lição definitiva: não se pode querer ter a posse de bola contra um time adepto do Tiki-Taka, ainda mais se o treinador for o mestre no assunto, Pep Guardiola. Foi o que a pretensiosa Roma pensou em fazer duas semanas atrás.

Além de não ter conseguido competir - teve 34% da posse -, não se preparou para incomodar o rival da forma correta. Por coincidência, os merengues tiveram os mesmos 34% de domínio da bola no par de confrontos citado anteriormente. E ainda perderam de lavada nas finalizações a gol (37 a 22 na soma dos jogos). Ou seja, não dá pra ter mais volume de jogo contra equipes de Guardiola.

E o que o Real fez? Apostou em rechear o meio? Que nada. Usou sua velocidade pelos lados e pelo centro, e castigou o adversário com sua força na bola parada. Sergio Ramos marcou dois de cabeça após levantamentos à área. Cristiano Ronaldo fez um em falta direta.

A Roma não tem esse santo poder da bola parada, mas dispõe da rapidez de Gervinho e Iturbe, que devem ser lançados na margem de erro entre a volta da defesa alta do Bayern e a cobertura esperta do goleiro Neuer (veja no infográfico).

A Argélia tentou fazer isso e quase mudou a história da Copa ainda nas oitavas. Porém, a aposta foi nos passes longos diretos da defesa, que concederam tempo para Neuer desarmar os velozes atacantes argelinos sempre na 'hora H'. E a Alemanha se salvou.

Espelho

O espelho é mesmo o Real, que penetrou na zaga bávara com trocas de passes rápidas e curtas em contra-ataques. Assim, surgiram o tento de Benzema no 1 a 0 do primeiro jogo - após receber passe de Fábio Coentrão, que aproveitou espaço pela esquerda - e o terceiro de Cristiano no 4 a 0 da volta - com assistência de Bale, acionado em enfiada pelo meio.

Dunga certamente será um dos espectadores da partida. Que tome nota das ações do técnico romanista Rudi Garcia, com o discernimento de saber o que copiar e o que descartar.

