Após tirar férias da tecnologia, voltei para casa com uma vontade que não tinha há tempos: assistir a um jogo de futebol. A opção não era das melhores, mas valia: Arsenal e Hull City, pela Copa da Inglaterra.

O tema desta coluna me veio logo aos três minutos de jogo, quando o costarriquenho Joel Campbell, em tabela com Alexis Sánchez, passou por barreira de oito rivais e criou a primeira das 13 chances claras de gol do Arsenal na partida. Parou no goleiro.

Das 12 jogadas perigosas restantes, porém, Campbell só participou de uma, chutando mal uma bola que sobrou limpa próxima à marca do pênalti. Nos 90 minutos em que esteve no gramado, o atacante, substituído nos acréscimos do segundo tempo, acertou 84% dos 51 passes que tentou, arriscou quatro finalizações (uma certa, uma errada e outras duas bloqueadas), completou 50% de seis desarmes, errou solitárias tentativas de cruzamento e lançamento, perdeu cinco bolas, cometeu uma falta e sofreu outra.

Números objetivos de uma atuação insossa, que fica ainda mais evidente quando se parte para avaliação subjetiva. Nas poucas vezes em que imaginou um lance mais ousado, o costarriquenho falhou, seja em tentativas de encobrir o adversário, de chute arrojado de fora da área ou de passe mais longo.

Esta é a resposta para um 'por onde anda?' que muitos devem repetir após suas surpreendentes exibições na campanha assombrosa da Costa Rica na Copa do Mundo. Parte da razão para o limitado time ter chegado às quartas de final foi a competência do jogador de 22 anos, que, mesmo atuando sempre como atacante isolado, conseguia fazer os caribenhos não se limitarem a defender.

No centro da linha ofensiva, Campbell destacou-se principalmente pela capacidade de segurar a bola até a chegada dos meias. Como ponto de referência, o fazia com técnica e força.

Tamanho talento no pé esquerdo colocava dúvida na cabeça de quem não o conhecia. Por que o Arsenal, clube que detém seus direitos, o havia emprestado para três equipes diferentes - Lorient (FRA), Betis (ESP) e Olympiakos (GRE) - em três anos de contrato?

Brilho relâmpago

A resposta Campbell vem dando agora, em suas primeiras oportunidades de defender o time inglês. Recebeu poucas chances até então (fez nove jogos, dois como titular), mas não atuou para reivindicar mais minutos em campo. Posicionado nos lados do campo, não anotou gols ou assistências e segue como mero jogador para fazer rodar o elenco em partidas menos importantes, como a deste domingo.

E, por enquanto, compõe a enorme lista de atletas de seleções menores que se valeram dos inspiradores ares de Copa do Mundo para brilhar diante dos olhos do planeta, mas jamais repetiram as façanhas em 'jogos normais'. O romeno George Hagi, que provocou suspiros na Copa de 94, fracassou no Real Madrid e no Barcelona. Fagulha de brilho internacional veio apenas com a conquista da antiga Copa da Uefa, em 2000, pelo Galatasaray (TUR).

O croata Davor Suker, artilheiro do Mundial de 98 e eleito terceiro melhor da Fifa naquele ano, foi quase sempre reserva no Real Madrid e no Arsenal, maiores equipes que defendeu. Exemplo mais próximo de Campbell, o senegalês El Hadji Diouf decepcionou no Liverpool após uma Copa de 2002 encantadora. Hoje, atua no futebol malaio. Para Campbell, resta o exercício psicológico de tentar se imaginar em um jogo de Mundial a cada partida que fizer pelos Gunners... ou, então, esperar mais quatro anos.

