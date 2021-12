Por mais incoerência!

Doriva é um treinador de fortes convicções. Mas não, isso não é um elogio. Cada vez mais me convenço de que um técnico de futebol precisa estar em constante mutação de pensamento. E que seja sábio em suas incoerências.

Assim foi Marquinhos Santos, comandante do Fortaleza com passagem mediana pelo Bahia, na semana que antecedeu o 1 a 1 de anteontem. Massacrado pela crítica 'especializada (?!)' durante os treinos nos quais revelou qual time enfrentaria o Esquadrão, provou na partida que boas e diversas ideias devem ser utilizadas de acordo com o adversário a ser enfrentado - mesmo que isso fira os conceitos de equilíbrio e coerência traçados por sabe-se lá quem.

O pensamento foi simples: explorar ao máximo a fragilidade do Bahia em sua marcação pelos lados, algo que ficou evidente no jogo de ida das quartas de final do Nordestão. Marquinhos foi tachado de retranqueiro por ter mandado a campo três zagueiros e três meio-campistas não tão ofensivos. Besteira. A armadilha foi montada com seus mais velozes e habilidosos jogadores deslocados pelas pontas: Everton na esquerda e Juninho na direita.

Mesmo com vantagem no duelo, Doriva não se preparou para a arapuca debatida previamente na mídia. Manteve na equipe dois laterais excessivamente ofensivos e nem ao menos elaborou um esquema para auxiliá-los.

O resultado foi um sofrimento absurdo e uma classificação apoiada quase que exclusivamente na sorte. Das 22 chegadas perigosas do Fortaleza - aí estão computadas chances claras e jogadas promissoras que não deram em nada -, apenas uma se deu em trama pelo meio da defesa do Bahia. As 21 restantes ocorreram pelas alas, sendo quatro pela direita - onde Hayner se saiu muito bem - e 17 explorando a convidativa lateral esquerda.

Tendo iniciado de fato sua temporada apenas nos últimos dias e trazendo na bagagem um histórico de dificuldades na faixa defensiva, João Paulo Gomes foi o escolhido para o setor canhoto mesmo após atuação comprometedora na capital cearense.

Inaptidão

Neste domingo, mostrou toda sua inaptidão para conter ataques de rivais incisivos. No primeiro tempo, cedeu - nem sempre por culpa totalmente sua - espaço para seis chances do adversário. Duas vezes ao avançar e não contar com cobertura eficiente no retorno, uma ao não acompanhar o marcador após lançamento vindo do lado oposto, outra ao ser driblado no um contra um e mais duas ao fechar pelo meio e deixar a lateral vazia.

Essa última situação se repetiu no segundo tempo - já com a dobra promovida por Doriva com a entrada do também ala canhoto Moisés - em apenas uma oportunidade, mas ela foi letal.

Quando Moisés ingressou no campo, passou a formar a linha de defesa, enquanto Gomes foi adiantado. Na lance do gol do Fortaleza (confira no infográfico), Moisés afunilou para fechar os caminhos à área tricolor. Gomes fez o mesmo ao invés de acompanhar a passagem de Daniel Sobralense pela lateral e, mesmo depois do lançamento efetuado por Juninho, não se esforçou para tentar cortar o passe decisivo para a conclusão de Eduardo. Faltou, além de um bom posicionamento, vontade de ajudar.

Além dessa jogada, o Leão do Pici levou perigo por ali outras 10 vezes. Em seis oportunidades foi beneficiado por uma marcação distante, e nas quatro restantes pela confusa distribuição da dupla de alas.

Este é o momento ideal para Doriva não se apoiar no sucesso dos resultados do time, mas nas falhas gritantes que ele apresenta. Que seja chamado de incorente ou Professor Pardal e faça experiências pelo bem do Bahia.

