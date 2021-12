Aos 47 minutos do segundo tempo do jogo de sábado, com 1 a 1 no placar, o volante tricolor Souza recebeu, livre, uma bola no canto direito da entrada da área. Pensei rápido: "Como ele é bom finalizador e está relativamente longe do gol, vai fazer mais ou menos como eu no baba. Soltar o pé para dar trabalho ao goleiro ou mandar na arquibancada".

No fim, ele pegou na orelha da bola, que saiu ao lado da trave guardada pelo camisa 1 do América-MG (veja no infográfico). Daí me veio a questão: será mesmo que podemos considerar souza um 'bom finalizador'? Eu não condenaria quem preferisse chamá-lo de 'persistente' ou 'teimoso'.

Na partida contra o Coelho, o meio-campista disparou cinco (42%) das 12 conclusões a gol que tentou o time - três (43%) das sete erradas e duas (40%) das cinco corretas. No campeonato, ele é vice-líder em número de chutes sem direção: 37 (média de 2,5 por jogo), uma a menos que Arthur, do Atlético-GO. No elenco tricolor, é soberano; atrás dele há um abismo até o segundo colocado, Maxi (17). No quesito finalizações certas, não aparece entre os primeiros da competição, mas lidera o fundamento no Bahia ao lado de Kieza: 14 (0,9 por partida). A contagem é do site Footstats.

Quando começo a analisar tantos números assim, penso na NBA. Nela, dão tanta importância à estatística que é possível saber quantos pontos em média um jogador faz nas terças-feiras, com uniforme reserva, fora de casa, em dias de chuva. Então, resolvi comparar o desempenho de Souza com o das estrelas da liga americana de basquete.

Eu poderia ser cruel e dizer que o aproveitamento geral dele é de 4%, já que apenas duas de suas 51 conclusões terminaram com bola na rede. Mas, pelo óbvio fato de ser muito mais fácil fazer uma cesta do que um gol, vou subir a porcentagem para 27%, levando em conta apenas a direção dos chutes, independentemente de terem mexido ou não no placar.

Mesmo assim, eu poderia continuar cruel e compará-lo ao líder em aproveitamento de arremessos da liga norte-americana na última temporada: DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers, com 71%. No entanto, darei outro desconto, afinal, Jordan é pivô, assim como nove dos 17 jogadores que aparecem na sequência na lista do fundamento. Os outros são alas de força, que, como os pivôs, jogam perto da cesta e têm mais chance de acertar do que quem atua fora do garrafão.

A comparação, enfim, será com o ala-armador esloveno Goran Dragic, do Miami Heat, o 19º colocado. Assim como acontece com Souza, suas tentativas são, em geral, de longe, o que não o impede de ter um aproveitamento de 50%.

Ainda sem sair completamente da viagem de mistura de esportes, volto à Série B, que tem como artilheiro Zé Carlos, do CRB. Assim como Souza, seu rendimento não se compararia ao de Dragic se eu computasse apenas os tentos anotados: 11 (31%) em 35 finalizações. No entanto, ele o ultrapassaria com o critério de acerto do espectro da meta: 19 (54%) de seus chutes foram na direção do gol.

Usando, porém, a mesma lógica do posicionamento, seria injusto equiparar o centroavante Zé Carlos a um volante. Então, pulo para o 11º lugar na artilharia, ocupado por Yago Pikachu, lateral do Paysandu. E o aproveitamento segue melhor que o de Souza: seis (16%) de suas 38 finalizações acabaram em gol e 12 (32%) pararam em defesas do goleiro.

Suor à toa

Não estou fazendo campanha para o ruivo sair do time. Talvez ele até mereça continuar como titular, mas poderia ser orientado a desperdiçar menos suor em chutes que quase nunca surtem efeito. Dos seus nove gols pelo Bahia, cinco foram de pênalti e só um em tentativa de longa distância (aquele da falha de Magrão no 3 a 2 sobre o Sport, pelo Nordestão). Souza também ainda não transformou em gol nenhuma de suas incontáveis cobranças de falta, tampouco conseguiu fazer com que o goleiro desse rebote para algum companheiro balançar a rede.

Suas conclusões costumam ser 'telegrafadas' e sem força ou efeito suficiente para gerar perigo. O consolo é que técnica não lhe falta para variar mais as jogadas. É só uma dica, não precisa ficar bravo (já soube que tomou raiva de um colega jornalista por causa de críticas).

adblock ativo