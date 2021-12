Pelos fracos e oprimidos

A beleza cega. Tenho sido muito duro com o futebol medíocre. Esqueço os detalhes mercadológicos e históricos que influenciam nas diversas formas de jogar existentes por aí. Amnésia seletiva. Assumida a posição de analista, deixo para trás o real sentimento que empurra o esporte: a emoção. É injusto demais esquecer o quanto já me emocionei escolhendo o time mais fraco para torcer.

A reparação foi feita neste último sábado, dia de um dos jogos mais legais do ano: Leicester 1x1 Manchester United. Eu não me lembrava do quanto é cativante ver o empenho de um time inferior para tentar bater outro mais poderoso, perceber o uso de todas as artimanhas leais e estratégicas que o melhor esporte do mundo permite para que as surpresas sejam bem mais comuns do que nas outras modalidades.

O que mais se aproxima de um jogaço? O encontro de uma equipe fantástica com outra regular que faz as escolhas erradas e acaba massacrada ou o duelo de um bom time com outro mais modesto que aceita o posto e, por detalhes estratégicos (não casuais), acaba se equiparando ao rival?

Fico com a segunda opção. A beleza do futebol do Barcelona não precisa de facilitadores para brilhar. No 6 a 1 sobre a Roma, a postura dos italianos foi injustificável. Com a linha de defesa distante da área e a falha tentativa de adiantar a marcação na frente, expuseram-se diante da mais incrível equipe que já vi. Virou baba. Não seria mais interessante ver um time que se fechasse mais para obrigar o Barça a arriscar e ter chance de eventualmente ser surpreendido em um contra-ataque? Sim. Alemanha 7x1 Brasil foi histórico, mas Alemanha 2x1 Argélia mexeu muito mais com a emoção.

E, mesmo tendo qualidade inferior à Roma, o Leicester provavelmente causaria mais dificuldades ao Barcelona. Assim como fez contra o Manchester e tem feito durante o Campeonato Inglês, no qual ocupa a segunda posição.

Vi os comandados de Claudio Ranieri atuarem pela primeira vez neste sábado e, apesar de eles utilizarem vários dos artifícios caros ao futebol medíocre - o lateral esquerdo Fuchs deixa até uma toalhinha com o gandula para secar a bola e mandá-la para a área ofensiva em quase todos os arremessos laterais -, o estilo de jogo é justificável e as tarefas são bem executadas.

O ponto crucial é o posicionamento das linhas, próximas uma da outra e guardando a área defensiva (confira no infográfico como se postavam os atletas no momento em que os zagueiros do United trocavam passes; no caso, sem alternativas, McNair arriscou e errou um lançamento). Desta forma, o time limita a possibilidade de adversários criarem chances pelo meio de sua defesa. Os Diabos Vermelhos só assustaram em cruzamentos à área - assim saiu o gol de Schweinsteiger.

Armadilha

O Manchester ficou com a bola por mais de 60% do tempo, mas tudo não passou de uma armadilha preparada por Ranieri, que vem de uma escola italiana especializada em armar defesas sólidas. O objetivo não era se retrair para não perder, mas para, em botes premeditados, construir a vitória. Por isso, todos os jogadores de frente do Leicester são velozes, até mesmo o centroavante Vardy.

Foi ele, o artilheiro do campeonato, que anotou o tento da equipe, em contra-ataque puxado após cobrança de escanteio dos Red Devils. Outros dois lances parecidos poderiam ter terminado em gol. O mesmo Vardy desperdiçou um. O argentino Ulloa, outro.

Ou seja, mesmo tendo a bolas por um período muito menor, o Leicester ficou mais perto do triunfo. Fiquei curioso para saber como os pupilos de Ranieri se sairiam contra um time mais talentoso que o Manchester. O Barcelona, por exemplo. Seria mais difícil, mas os azuis-grená encaixaram algumas tabelas e ganhariam, certamente. Quer dizer, prefiro continuar tendo minhas dúvidas. Elas também embelezam o futebol.

adblock ativo