Para cima de Tião

Pode parecer piada, mas aponto como mapa da mina para a vitória brasileira, hoje, o grande astro Bastian Schweinsteiger, que receberá aqui nesta coluna o carinhoso (ou não) apelido de Tião.

Pois bem. Tião é um craque, que quase sempre honra com seu futebol o pomposo nome alemão - mesmo que, ao pé da letra, signifique 'pessoa que monta em porcos'. No entanto, mal fisicamente, o meia tem merecido mais a alcunha de aventureiro de várzea pelo que tem jogado na Copa.

Nas quartas de final, a grande falha da França foi justamente ter ficado em seu campo esperando a paciente Alemanha para partir à frente apenas nos contra-ataques. Os germânicos, sobreviventes do estilo Tiki Taka (ou algo semelhante a isso), incomodam-se muito mais com rivais que adotam postura agressiva, adiantando a marcação e pressionando o seu lento toque de bola. E é justamente a falta de dinâmica atual apresentada por Tião que a equipe de Felipão pode aproveitar.

Contra a Colômbia, o desempenho do Brasil no quesito marcação-pressão foi impressionante. Mesmo tendo posse de bola superior (51% a 49%), a Amarelinha ainda liderou com folga no número de desarmes (33 a 9).

Para se ter uma ideia do quanto o time Canarinho é especialista em tirar o doce da boca dos rivais no campo de ataque, o meia-atacante Oscar aparece em primeiro no ranking dos maiores ladrões de bola da Copa. Ele já realizou 24 desarmes completos, contra 23 do lateral costarriquenho Gamboa. Além disso, Oscar é o único jogador ofensivo a aparecer no top 10 desse quesito.

Esta tarde, no Mineirão, ele não terá a ajuda de Neymar, que já desarmou 10 vezes nesta Copa. No entanto, contará com o retorno de Luiz Gustavo, que tirou a bola do adversário em 18 oportunidades, sendo 14 desses desarmes completos.

Por conta da necessidade de exercer essa pressão, discordo dos que defendem uma escalação mais cautelosa, que tente combater a 'soberania' do meio-campo alemão povoando o brasileiro de volantes. É bom lembrar que os alemães gostam de ficar com a bola, mas já na expectativa de, depois de tanto trocar passes, dar o bote em mortais jogadas de cruzamento à área, principalmente em cobranças de escanteio ou faltas laterais.

Ou seja, o ideal é colocar o rápido Willian em campo, aproveitar o embalo da animação da galera, assustar os germânicos com uma louca correria (confira no infográfico ao lado o mapa da hipotética marcação alta da Seleção) e arranjar logo cedo um gol, como foi contra a Colômbia.

Um dado: Tião, que costuma ser preciso, errou 16 passes nos três jogos inteiros que fez no Mundial. Média de 5,3 por partida. Di María, jogador que mais falha no fundamento, errou 37 em cinco embates. Média de 7,4.

