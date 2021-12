Palmas aos medíocres

Quem me conhece dificilmente vai acreditar que não há ironia no título desta coluna, mas é essa a verdade. Falo da final do Mundial de Clubes, mais precisamente do River Plate.

Sim, é um time medíocre. Não há absolutamente nada de especial nele. Quer dizer, ao que parece, pelo que vi no duelo com o Barcelona, somente o técnico Marcelo Gallardo.

Sua ideia de jogo para o desequilibrado confronto fugiu da mediocridade, que, pensava eu, seria sempre a melhor opção para encarar o Barça. Ele seguiu à risca o discurso - geralmente um lugar-comum - de não se limitar a fechar a casinha. Meu objeto de estudo são os 35 primeiros minutos do jogo, antes do gol de abertura do placar sair.

Até lá, os times tinham três finalizações cada e o River não havia deixado o Barcelona trocar mais de 13 passes em uma jogada. No 4 a 0 de um mês atrás, sobre o bem mais competitivo Real Madrid, o Barça criou oito lances de perigo com trocas de 10 ou mais passes. A média foi de 15 por jogada e Suárez balançou a rede em um exemplar de 24.

Sem sossego

A dificuldade que os argentinos criaram para os catalães foi consequência da marcação inquieta promovida por Gallardo. No infográfico, um lance a sete minutos de embate, no campo do Barcelona, ilustra bem a ousadia dos Milionários. Sete jogadores do River (os círculos vermelhos no campinho), posicionados da intermediária ofensiva para a frente, dificultavam a saída de bola do time espanhol, que, mesmo com oito atletas próximos uns dos outros, não conseguiram iniciar bem a jogada.

Os pupilos de Gallardo empurravam o Barça para começar suas investidas muito atrás, várias vezes com participação do goleiro. E, mesmo quando os catalães superavam essa pressão, os argentinos não se retraíam. Postavam-se atrás da linha da bola, mas sem dar sossego na marcação. Tanto que seus dois volantes, Ponzio e Kranevitter, já tinham cartão amarelo antes do castigo aos 35 minutos.

O River Plate sofreu a contrapartida de sua ousadia justamente após dar a terceira chance ao Barça de trocar 13 passes. Neymar chegou a ser desarmado, mas retomou a bola, tocou para Messi, que mudou a jogada da esquerda à direita para Daniel Alves. Quando o baiano cruzou, os times estavam em igualdade de condições na área portenha. Apenas quatro jogadores do River tentavam dar conta de Daniel, Messi, Neymar e Suárez. Não foram capazes.

Outro problema para o River até o momento do gol inaugural de Messi foi não conseguir ter a bola. Até teve oportunidades para tal, mas buscava, sem sucesso, acelerar o jogo. Não conta com jogadores velozes, tampouco habilidosos ou decisivos. Encostou na bola só duas vezes na área do Barcelona. No campo ofensivo, em 30 ocasiões. Não conseguiu trocar mais de seis passes em uma jogada. Mas valeu a tentativa. Serviu para, no fim, a derrota por 3 a 0 ter sido um resultado digno. O placar não representa o enorme abismo que separa as duas equipes.

