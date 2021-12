Os piores dos piores

Meus cadernos da época de colégio deveriam estar repletos de anotações importantes para as provas. Era o que os mais espertos faziam para evitar leituras desnecessárias de véspera.

Mas não. Provocava gargalhadas aos desavisados perceber que as folhas estavam quase todas preenchidas com devaneios futebolísticos. Em sua maioria seleções idílicas que reuniam os melhores jogadores históricos e do momento.

Agora, mais ranzinza e influenciado pelas campanhas desoladoras de Bahia e Vitória que os levaram de volta à Segunda Divisão, retorno a uma infância às avessas. Vão embora o brilho dos olhos que exaltavam até os nem tão bons assim e entra em seu lugar a ponta do dedo indicador, que acusa e culpa.

Como esta é uma coluna que trata apenas do que acontece dentro de campo, apontarei aqui alguns dos responsáveis pelo 'desastre' com uma seleção dos piores jogadores dos piores times do campeonato (excluo Botafogo, 19º, e Criciúma, 20º. Quem quer saber deles?).

No gol, eis que surge o ex-salvador Marcelo Lomba. Paredão tricolor em 2011 e 2012, virou um super-herói cansado após as goleadas sofridas diante do rival em 2013 e, principalmente, depois de quatro anos seguidos de luta árdua contra a degola. Falhas se sucederam, defeitos - como a falta de habilidade e coragem nas saídas de gol - se acentuaram e ele garantiu seu lugar nesta seleção.

Na lateral direita, Railan, também do Bahia, não foi o pior de todos, mas a maior decepção. Garoto promissor, atrapalhou-se nas próprias pernas em dribles tresloucados e correu menos do que quando era um admirável mascote.

Os rubro-negros Roger Carvalho e Kadu são indiscutíveis na zaga. Componentes da terceira defesa mais vazada do campeonato, bateram cabeça, fizeram gol contra, ofereceram presentes aos adversários e superaram outros fortes candidatos a entrar neste concorrido time.

E o veterano Juan? A lateral esquerda tinha que ser dele. Não contente em apoiar sem gás e defender mal em sua posição, ainda mostrou-se fraco ao ser improvisado no meio-campo do Vitória. Soma-se a isso dois pênaltis perdidos.

Como volantes, escalo um jogador que não amadureceu e outro que cai de maduro na carreira. Principal revelação do futebol baiano no primeiro semestre, convocado para a seleção olímpica, o rubro-negro José Wellison virou uma caricatura quando o nível das partidas aumentou. Ao seu lado, ninguém 'melhor' do que Léo Gago.

Afastado pela direção do Bahia há um mês, ele, famoso pelas potentes finalizações de fora, mandou para o espaço 81% dos 43 chutes que tentou.

'Quarteto fantástico'

Na frente, 'municia' os atacantes o 'armador' Marcos Aurélio. De tão mal que ele foi no Esquadrão, melhor usar as aspas para a palavra 'gordinho', pecha da qual ele nunca se livrou.

E William Henrique, o ex-amuleto do Leão? Em 2013, passou de piada a jogador que entrava no segundo tempo para decidir. Neste ano, voltou a ser piada.

Maxi ganha a 10 e a faixa dessa equipe. O argentino, tirado do Vitória pelo Bahia, levou mais de R$ 2 milhões do clube para balançar a rede quatro vezes. E continua com contrato, assim como o 'matador' Kieza. Começou bem, mas dormiu no momento mais importante. Dos seis gols que fez, só um foi marcado nos últimos três meses. Triste fim.

