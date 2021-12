Daniel Alves é um orgulho para o povo baiano. Sua história de ascensão é bela e seu futebol foi grande e inovador durante muitos anos. No entanto, o juazeirense do Barcelona, como já era esperado e foi comprovado na estreia da Seleção na Copa, é o ponto fraco do time de Felipão. Sua fragilidade poderá ser explorada hoje pelos mexicanos.



E olha que Olic avisou. Antes do duelo de abertura do Mundial, o atacante croata falou que a chance da equipe europeia era aproveitar a falha marcação que o Brasil exerce pelos lados do campo. Daniel Alves e Marcelo saem muito e oferecem espaços. A diferença entre os dois: o canhoto do Real Madrid compensa com eficiência no apoio, enquanto Daniel não tem gerado preocupação aos rivais nem no ataque.



Além disso, a cobertura para essas subidas não é das melhores. É o que se pode ver no infográfico ao lado, que ilustra o gol marcado pela Croácia na última quinta-feira. O primeiro fato curioso do lance é que o tento não acontece em contra-ataque, mas é resultado de uma marcação por pressão um tanto atabalhoada do Brasil.



Esta blitz obriga os europeus a recuar a bola para o goleiro, o que deveria ser comemorado pelo time canarinho. No entanto, o ímpeto em busca da posse da redonda passa do ponto no momento em Daniel Alves deixa seu setor para correr à área adversária para tentar interceptar o chutão de Pletikosa. Depois, seria tarde demais para voltar.



Após disputa entre Olic e Oscar, a bola fica com Rakitic, que carrega até a linha do meio-campo, onde Paulinho aparece. O meia croata acha Olic, totalmente livre, pela esquerda. Quem poderia marcá-lo? Daniel ainda corria para retornar da louca subida ao ataque, Paulinho tinha gastado seu gás para tentar cortar o passe de Rakitic e Luiz Gustavo estava centralizado.



Sobrava o zagueiro Thiago Silva. Ele se desloca para o lado direito da defesa e só acompanha de longe o cruzamento de Olic. No meio, David Luiz e Marcelo ficam no mano a mano com Jelavic e Perisic. O que acontece depois todo mundo sabe.



Daniel, que desdenhou em entrevista do aviso de Olic, terá a mesma dificuldade para evitar os avanços dos laterais mexicanos, hoje. A equipe da América do Norte mostrou, na estreia ante Camarões, que sua maior força está exatamente nos ataques pelas pontas. Esta característica é provada pelos números. Entre todos os jogadores do Mundial, os laterais do México só perdem em quantidade de cruzamentos executados para Oscar. O meia brasileiro fez oito na partida inaugural. O destro Aguilar e o canhoto Layún, cinco cada.



Eles têm liberdade total para apoiar o setor ofensivo e fazem dobradinha com os meio-campistas deslocados para cada lado. Na esquerda, Layún tem a assistência do perigoso Guardado. Sem trocadilho, são os nomes que Daniel precisa guardar. Na direita, Marcelo precisa ficar ligado na tabelinha entre Aguilar e o talentoso Herrera. Dessa parceria saiu a jogada para o gol mal anulado de Giovanni dos Santos contra Camarões. Interferência da arbitragem que poderá não favorecer o Brasil hoje.





