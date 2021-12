O signo da inércia

Imagine-se num mar calmo, com um sereno vai e vem das ondas. Cansado do trabalho, das relações, de si próprio e tudo mais, você boia sem preocupações. A suave força das ondas não é capaz de te mover. E você permanece ali, alheio às formações que tocam a areia e voltam ao fundo para reiniciar o ciclo.

Lionel Messi protagoniza a cena, a grama faz figuração como o mar e os colegas de Barcelona são as ondas que vão e vem, sem ir a lugar algum, enquanto a estrela descansa ao vê-los passar.

“Messi já não joga. Em suas más partidas, é quando não quer correr. Fica parado no meio-campo, achando que organiza e quer fazer tudo. Foi mágico, mas creio que está em seu final”. Palavras que causam estranheza. O argentino não continua produzindo lances geniais esporádicos e sendo um indiscutível artilheiro (soma 39 gols em 39 jogos nesta temporada pelo Barcelona)?

A declaração acima é do técnico Raymond Domenech, que, acredita-se, na época em que treinava a França convocava ou deixava de fora atletas de acordo com seus signos. “Os jogadores de escorpião se anulam em campo”, explicou a um canal de TV francês. Robert Pires, destaque do Arsenal durante a Era Domenech à frente dos Les Bleus, foi um dos bons jogadores franceses nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro que sofreram com a exclusão – dentro dessa lógica esotérica, Pelé e Garrincha jamais deveriam ter atuado juntos.

A imagem descrita no primeiro parágrafo surgiu da minha mente. É estranho parecer concordar com um louco como Domenech. Discordo do excesso de radicalismo da opinião dele, mas, sim, quem testemunhou com atenção o desempenho de Messi nesta semana não pôde deixar de atestar sua gritante falta de estímulo para jogar e ser quem era – e o curioso é que esta foi uma semana histórica para o clube, que, na quarta-feira, aplicou sobre o PSG um 6 a 1 cirúrgico para o objetivo de avançar na Liga dos Campeões.

Neste domingo, Messi manteve-se inerte. Destaque absoluto da goleada, o poupado Neymar não atuou. E o Barça perdeu a liderança do Campeonato Espanhol ao levar 2 a 1 do Deportivo La Coruña.

Criação limitada

Sem Neymar, o time passou do esquema 4-3-3 para o 4-4-2, que transformava-se em 4-2-1-3 ao passo em que os meias abertos avançavam como atacantes e Messi posicionava-se na intermediária ofensiva para o trabalho de criação no meio-campo. Os companheiros sempre o procuravam, mas as jogadas não fluíam. Seu desanimado caminhar contrastava com a correria dos demais 19 jogadores de linha.

Famoso pelas imparáveis arrancadas, o camisa 10 investiu nesse tipo de lance apenas cinco vezes, e sem convicção. No infográfico, é fácil perceber sua movimentação limitada apesar dos 63 toques na bola – não estão computadas as cobranças de bola parada.

Precoce, Messi estreou como profissional aos 16 anos. Agora aos 29, por vezes parece um veterano de 36 à beira da aposentadoria. Estaria o maior craque que eu acompanhei no futebol de fato próximo do fim da carreira, como prevê Domenech? Detalhe importante: Messi é canceriano.

