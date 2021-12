O rugir do leão Marinho

Quem procura entender o futebol de forma mais aprofundada, indo além dos compactos com os melhores momentos, costuma desprezar os lugares-comum do esporte. No entanto, é preciso admitir que a maioria deles explica bem os detalhes principais das partidas. Outra: não há como não valorizar um cara que consegue incorporar às suas qualidades vários dos clichês positivos do jogo.

Artilheiro do time na temporada, ele pode, com a potência do seu pé canhoto, 'decidir uma partida a qualquer momento'. Veloz e habilidoso, é um 'pesadelo para as zagas adversárias'. Forte e raçudo, 'não desiste de nenhuma bola'. O único porém é que às vezes é 'delegado', poderia 'soltar mais a bola' para os colegas.

O rubro-negro Marinho está degraus acima do nível dos jogadores que, atualmente, defendem clubes baianos. No triunfo simples do Vitória sobre o Inter, domingo, pelo Brasileirão, fez tudo que os clichês citados resumem: correu, driblou, atormentou rivais e decidiu ao marcar o gol solitário do embate. Também exibiu sua vocação individualista e, por conta disso, tomou até um leve puxão de orelha público do técnico Vagner Mancini.

Nesta coluna, destaco aquilo que mais salta aos olhos no estilo do atacante alagoano. A capacidade de usar sua potência e rapidez para superar adversários que, na maioria das vezes, apelam para as faltas.

Número impressionante: no duelo com o Colorado, Marinho foi parado com infrações em oito oportunidades. O atleta mais caçado do Campeonato Brasileiro de 2015 foi o atacante Luan, do Grêmio, que sofreu 106 faltas em 33 jogos disputados. Isso dá uma média de 3,2 por partida, menos da metade das sofridas por Marinho ante o Inter, todas ilustradas no infográfico abaixo.

Aquelas representadas pelos círculos amarelos correspondem às infrações que geraram advertências para os marcadores do Inter, sempre em longas arrancadas do velocista do Vitória. As jogadas ocorreram a partir do momento em que o Leão abriu o placar - em um lance de categoria e inteligência justamente de Marinho, decorrente da competente marcação por pressão incentivada por Mancini.

O gol aconteceu logo aos quatro minutos da etapa inicial, mas o acanhado Inter, do excessivamente precavido técnico Argel Fucks, só começou a se lançar mais ao ataque na parte final do primeiro tempo. Aí surgiram os espaços para Marinho disparar com a bola.

Na corrida que só foi parada pelo pesado carrinho de Paulão, o jogador percorreu 35 metros em quatro segundos, média de 31 km/h. O maior pico de velocidade já registrado no futebol mundial é de 37 km/h, número atingido pelo holandês Arjen Robben na Copa de 2014.

Em outro lance, que terminou com falta dura de Anselmo, Marinho usou a habilidade para driblar três rivais. Por isso, não foi tão veloz: 30 metros em cinco segundos (média de 22 km/h).

Ao todo, Marinho deu 12 arrancadas na partida. Sofreu falta em quatro ocasiões, acabou desarmado em outras cinco, contribuiu com passes importantes em duas e, na jogada restante, teve uma finalização travada e errou outra no rebote do próprio chute.

Vivacidade

O jogador ainda somou nove dribles, mais uma finalização fora do alvo, dois lançamentos corretos, dois desarmes, quatro disputas aéreas ganhas e quatro faltas cometidas. Números que comprovam sua vivacidade em campo.

O Vitória conta também com um Kieza sempre ligado e um Dagoberto em evolução como boa alternativa para, mesmo atuando como atacante, suprir a falta de um armador. Mas há muito a melhorar. A falha saída de bola, influenciada pela ausência de talento dos volantes Amaral e Willian Farias, é um problema grave.

