O primeiro saiu, mas...

Fred abriu espaço para Neymar entrar na área e fazer o primeiro gol do Brasil. Fred chamou a marcação e ajudou Neymar a marcar o segundo. Isso era o que defensores do atacante mineiro diriam se o jogador não tivesse, depois, desencantado com seu primeiro tento no Mundial.



Entretanto, Fred não me convence. Mais ainda. Considero que, pelo estilo de jogo que a Seleção tem apresentado, contar com um centroavante de área pode não ser necessário.

Até a partida de ontem, facilitada no segundo tempo pelo fato de a eliminada equipe camaronesa ter se entregado, Fred havia tido participação discreta, com apenas uma finalização correta e 20 passes executados.



Números que contrastam com os de outros centroavantes de destaque, como o francês Benzema. Ele balançou a rede três vezes, desferiu 14 finalizações e ainda mostra-se participativo na troca de passes. Foram 55 executados por ele.



Contra Camarões, Fred melhorou sua média. Depois de uma etapa inicial em que esteve sumido, aproveitou os espaços concedidos no tempo complementar para, ao todo, tocar na bola 24 vezes (o local de cada toque está ilustrado no infográfico ao lado).



O atacante recebeu 16 passes, sofreu uma falta, colaborou com um desarme e finalizou duas vezes a gol. Três outras conclusões suas foram travadas por marcadores adversários.



Contra o fato de, além do gol marcado, Fred ter dado a assistência para o tento anotado por Fernandinho, pesa o número excessivo de passes errados. Foram sete, contra nove corretos. E dois dos equívocos aconteceram no momento mais delicado do Brasil no jogo, quando Camarões havia empatado e assustava na busca da virada.



Neymar o procurou duas vezes e recebeu um par de pedradas em retribuição. Os lances chegaram a fazer Fred baixar a cabeça e ser consolado pelos companheiros.



Diante da forte e ágil marcação chilena, o mineiro passará aperto. Seu preparo físico não vai melhorar até lá, e Felipão também não fará o teste de jogar sem homem de referência. Jamais! Assim, a torcida é para que sobre outra bola na pequena área. As chances de Fred, ainda um cara com apurado faro de gol, estar lá são grandes.

