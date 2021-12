Comentaristas por aí costumam usar o complemento 'da moda' para tornar uma palavra pejorativa. A da vez é 'intensidade', repetida ao redor do mundo pelos treinadores.

Porém, o que pode parecer um mero artifício de linguagem para forjar conhecimento é, de fato, a principal exigência do futebol atual.

Afinal, qual palavra, se não 'intensas', pode classificar melhor as equipes mais virtuosas do momento? De modos diversos, Real Madrid e Bayern de Munique transformam seus jogos em cruzadas alucinantes, na qual ignoram adversários e dominam o campo com marcação por pressão, toque de bola veloz e, principalmente, plena participação coletiva.

Neste domingo, assisti ao clássico inglês entre Manchester City e Arsenal para escrever sobre o destaque da partida, a mais interessante do final de semana. No entanto, a tarefa ficou complexa diante da realidade do jogo: o time superior, o City, perdeu por 2 a 0, e o cara decisivo dos Gunners, o ótimo meia Cazorla, definiu o duelo em duas bolas paradas - fez um gol de pênalti e, de falta, cruzou para Giroud marcar.

O segredo do embate estava além do que seleções de melhores momentos podem mostrar. Diante de um rival que domina a posse de bola (63% a 37%, no caso), um time não pode esmorecer. Deve se mostrar sempre vivo, tanto na marcação quanto nas tentativas de invadir o campo de defesa adversário quando uma mínima chance surgir.

Foi o que fez o Arsenal, aproveitando-se da vivacidade de seu melhor jogador: Alexis Sánchez. O atacante chileno esteve longe de seus dias mais inspirados, e nem poderia encantar ninguém diante da dificuldade que se apresentava. Porém, o infográfico abaixo é prova de que intensidade não lhe faltou. Inquieto, não se conformava com a superioridade do City e lutava a todo momento pela bola. No mapa, os 11 círculos vermelhos mostram todas as vezes em que ele foi desarmado, a maioria em tentativas de arrancadas fulminantes. Em contrapartida, os 11 círculos azuis representam suas roubadas de bola, entre desarmes completos e incompletos.

Incisivo

O perde-e-ganha promovido por ele tornou disputada uma partida que poderia ter sido um passeio do 2º colocado do Campeonato Inglês. Os Gunners, em 5º na tabela, equilibraram o duelo na escolha pela incisividade. Enquanto perderam feio na posse de bola e no número de escanteios a favor (16 a 3), venceram nos dribles (33 a 20).

No quesito, lideraram Cazorla (10) e Sánchez (6), ambos do Arsenal. Nas finalizações, empate (7 a 7), com Sánchez (2) na primeira colocação. Nos desarmes, o atacante só teve número menor do que o seu implacável marcador: o lateral argentino Zabaleta (15 a 11).

A insistência do chileno ainda valeu o gol decisivo no momento de maior pressão do City. Em sua enésima arrancada, só foi parado com a falta que originou o segundo tento da equipe londrina. Com a troca de estilo - na temporada passada, o time de Arséne Wenger apostava na tentativa de dominar a posse de bola e era constantemente vazado em jogadas nas quais era desarmado no meio-campo -, o Arsenal aceita ser uma 'desafiante' dos grandes. Será sempre azarão, mas com boas possibilidades de surpreender.

Para elevar seu patamar, precisa resgatar o passado recente com mais qualidade. O problema é que seu melhor jogador não tem paciência para longas trocas de passes, prefere o 'tudo ou nada' - tanto que não durou no Barcelona, rei do Tiki-Taka. Eis o dilema.

