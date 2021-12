O herói dos médios

Nos momentos difíceis, recomenda-se perseverança e cumplicidade entre os envolvidos para superá-los. Eu não fiz minha parte. Fui para muito longe e nem sei os detalhes dos dois últimos jogos da dupla Ba-Vi na luta contra o rebaixamento. Por responsabilidade profissional, busquei os resultados e vi os vídeos dos gols.

Mas será que realmente eu me mandei para não me sentir parte da desastrosa campanha dos baianos no Brasileirão ou por vergonha da enésima previsão que revelou-se errada publicada nesta coluna? Seria preciso ir aos porões do subconsciente para ter certeza, mas suponho que a segunda opção seja a mais provável. Afinal, volto à Terrinha amanhã, quando nada ainda estará definido no campeonato.

Cravei aqui neste espaço, pouco depois da Copa do Mundo, que acreditava mais na salvação do Bahia do que do Vitória. Hoje, é claro, desenha-se o contrário.

O que me levava a crer mais no Bahia era o maior talento de seus jogadores em comparação aos do rival. Mas o futebol não se resume às qualidades individuais. E sigo a linha nada modesta de autocitações para buscar uma explicação para o crescimento do Leão e a queda do Esquadrão.

"O detalhe moral que definiu o triunfo rubro-negro pode ser representado em números de desarmes (27 a 12 para o Vitória) e de sucesso em divididas (47 a 23). Vencer nesses dois quesitos é crucial em jogos de baixíssima qualidade técnica". A frase está na coluna de 23 de setembro, após o 2 a 1 do Vitória sobre o Bahia no último clássico.

No mesmo texto, destaco: "(O Vitória) apostou nos chutões para o infalível Dinei brigar pelo alto. No jogo, foram 34 'rifadas' de bola que, na contramão da cartilha do futebol, fizeram o Leão atuar melhor".

Dinei. Só mesmo torcedores e/ou analistas de times médios (não levo em conta aqui a questão histórica) podem admirar esse jogador. Para se sobressair, ele não se vale de grande talento ou bravura. O atacante nem mesmo tem um apurado faro de gol. Foram apenas oito em 28 partidas nesta edição da Série A. Porém, só os descuidados diminuiriam sua importância por conta disso.

Técnica e inteligência são o diferencial desse operário. Com a mesma calma e consciência com as quais sobe para tocar de cabeça e fazer a maioria dos chutões se transformar em posse de bola para seu limitado time, ele dominou com classe um bico para a área dado por Nino. Rei da simplicidade, executou o clássico 'um, dois' com Cáceres e fuzilou (veja no infográfico). Chapecoense 0x1 Vitória, e Leão fora da zona.

A comprovação da relevância de Dinei se mostra também em números. É o líder da equipe em conclusões a gol (43), vice em desarmes incompletos (12), terceiro colocado em passes para os colegas finalizarem (20), além de artilheiro do time.

Um verdadeiro herói médio. Quem seria seu equivalente no arquirrival? O goleiro Marcelo Lomba? Este, coitado, é um ex-salvador da pátria, cansado em seu quarto ano consecutivo de batalhas sangrentas. Como diriam famosos filósofos infantis, "é hora de dar tchau".

adblock ativo