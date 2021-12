O dever da não omissão

Neymar foi escalado como centroavante no jogo de sexta-feira contra o Uruguai. Como Dunga pôde fazer isso com o principal jogador de seu time? Ele ficou muito preso, não sabe jogar de costas. Teve seu talento desperdiçado.

Não. Não concordo com nada do que está escrito no primeiro parágrafo, mas foi o que ouvi de muitos simpatizantes da Amarelinha e comentaristas. É a análise pelo papel da escalação, não pelo que se viu com a bola rolando.

Assim como acontece no Barcelona, Neymar fez quase todas as suas participações na partida recebendo a redonda do lado esquerdo do campo para poder criar jogadas em diagonal. Dos seus 68 toques na bola durante os 90 minutos, o movimento natural se repetiu 55 (81%) vezes.

Então, se o posicionamento não foi exatamente o problema, o que teria feito pessoas sentirem o craque deslocado? Poderemos ter uma ideia melhor hoje, quando o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai, fora de casa. Suspenso, Neymar dará lugar a Ricardo Oliveira, um centroavante de origem, o que deve diminuir o conflito por posições no setor ofensivo da equipe.

Explico: por ser o principal jogador da Seleção, Neymar sente-se no dever moral da não omissão. Isso faz com que muitos de seus deslocamentos provoquem a anulação de funções de outros atletas. Douglas Costa é o atacante aberto pela esquerda, mas esta costuma ser a posição de Neymar e, mesmo que goze da liberdade para flutuar que Dunga tem lhe concedido, ele sempre vai tender a cair por aquele lado.

Jogadas interrompidas

A questão principal, no entanto, é a insistência em buscar jogo na intermediária defensiva, algo que se vê no Barcelona normalmente só quando o time parte em contra-ataques. Neymar tem como característica carregar a bola e superar adversários antes de resolver como o lance irá prosseguir. Quando participa das tramas no setor de criação, geralmente faz a jogada ser interrompida ao sofrer uma falta, ser desarmado ou errar um passe forçado. Foi o que ocorreu no duelo com os uruguaios em nove (41%) das 22 vezes em que ele foi acionado atrás da linha do meio-campo (momentos representados pelos círculos vermelhos no infográfico).

Na contramão, seu protagonismo nas sete jogadas agudas em que participou foi visto sempre do lado esquerdo do campo ofensivo (os círculos azuis no infográfico se referem a esses lances). Foram duas finalizações perigosas ao receber a bola no canto da área e outra ao avançar da esquerda para o meio e arriscar da meia-lua. Além disso, ele fez o mesmo deslocamento para contribuir com dois lançamentos importantes - incluindo o que gerou o segundo gol do 2 a 2 , marcado por Renato Augusto - e dois passes para finalização após arrancadas.

O lance do gol citado mostra o lado positivo da movimentação de Neymar. Ele recua para criar - não até o campo de defesa, mas à intermediária ofensiva - e abre espaço para a infiltração de um armador. No caso, Renato Augusto. É a prova de que a escalação do astro como 'falso centroavante', livre para flutuar nas posições onde se sente mais à vontade, não é um erro. Precisa apenas ser melhor treinada, e que Neymar tenha a consciência de que ser a referência do time não significa ter de executar funções destinadas a colegas também qualificados.

