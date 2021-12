O compromisso de criticar

Não sou daqueles críticos que colocam tranquilamente a cabeça no travesseiro e pensam: “escrevo o que bem entender, não importa o que digam a respeito”. Admito que me preocupo, me questiono: “será que peguei pesado? Poderia ter fundamentado melhor o comentário?”.

No caso do dia do acesso tricolor, o último sábado, me vi num dilema. Por que fazer críticas depois de um jogo no qual a única coisa que importava era conseguir o acesso? Por outro lado, como não ‘malhar’ um time que, mesmo com tamanho investimento, penou tanto e sabe-se lá como alcançou o objetivo? Gols salvadores nos últimos minutos não faltaram...

Se estou na laia dos críticos que torcem para suas previsões e considerações nunca perderem o sentido e seguirem a linha dos acontecimentos com exatidão? Não sei. Poderia dizer que não, mas nunca se pode duvidar da vaidade humana. E um sentimento tão obscuro como esse é de difícil compreensão até para quem o sente.

Há duas semanas, após uma partida desastrosa contra o Luverdense, escrevi sobre o provável ‘acesso com anticlímax’ do Bahia. Virou fato. O time subiu. Com derrota. Sem poder comemorar logo após o apito final. Teve de esperar o jogo do Náutico acabar. Dependeu da derrota do Timbu para sorrir, aliviado.

A atuação? Como de costume, fraquíssima. E diante de um adversário que jogava a esmo. Com o título já garantido, nem se preocupava em marcar com vigor. Oferecia espaços para o Tricolor desfilar, mas este tropegava. Chances para matar a partida em contra-ataques apareceram em profusão. Porém, o time não está preparado para construir jogadas minimamente incisivas. Com Guto Ferreira, mudou para melhor em pequenos pontos, que acabaram sendo decisivos. A bola parada defensiva e ofensiva. O aumento da estatura da equipe. O que mais? Nada. E que se tenha paciência para calcular cruzamentos à área, única alternativa de ataque – o time é líder absoluto em cruzamentos errados; são 867, média de 23 por partida (em seguida vem o Goiás com 773, média de 20).

Alguns colegas jornalistas entendem a estratégia de Guto. Pela falta de tempo, por ter assumido o time com a metade do campeonato já decorrida, teria tomado decisões que não tomaria em outra ocasião. Como o parceiro colunista neste jornal Luiz Teles escreveu na semana passada, “ele prezou pelo simples para tentar levar o Bahia de volta à Série A”. No entanto, correu riscos “justamente porque não quis correr riscos”.

É incrível que o Esquadrão tenha sobrevivido à sua própria mediocridade. Não ter buscado melhores soluções ofensivas foi uma ideia conservadora que quase colocou tudo a perder. Também porque a defesa não conseguia se garantir. Em geral, ia relativamente bem. Mas não tinha consistência para evitar desastres como os dois gols sofridos por jogo contra CRB, Luverdense, Bragantino e, por último, o Atlético-GO.

Falta de orientação

Faltam noções básicas de marcação e cobertura aos laterais. Como explicar a decisão absurda de Moisés de abandonar seu setor para tentar incomodar o meia rubro-negro Magno, na intermediária e de costas para o gol, no lance do primeiro tento do Dragão (veja no infográfico)? A lateral esquerda tricolor ficou aberta para a aventura ofensiva do zagueiro Marllon, que cruzou. Na área, o Bahia não tinha o lateral direito Eduardo, que havia acabado de se machucar. No entanto, Luiz Antônio estava ali para cobrir o buraco. Não adiantou. Os defensores do Esquadrão foram ‘abraçar’ o goleiro Muriel, enquanto os atacantes do Atlético, mais inteligentes, pararam na marca do pênalti. Gol de Júnior Viçosa.

adblock ativo