O centralizador

Na entrevista coletiva após o jogo de domingo entre Santos e São Paulo, o técnico do Peixe, Marcelo Fernandes, se pronunciou sobre Geuvânio: "Ele leva muita responsabilidade para cima dele. Por isso, acaba cansando muito cedo. Ele é agudo, nós precisamos muito dele".

Paradoxal, a declaração critica e elogia ao mesmo tempo, e pelo mesmo motivo. Objetivo, o meia-atacante santista só pega na bola para procurar o gol o mais rápido possível. Por vezes se embola nas próprias pernas. Em outras, consegue decidir tudo sozinho.

Que gol fantástico o que ele marcou neste domingo! Uma arrancada alucinante e oportuna. Lenta na recomposição, a equipe tricolor tinha três jogadores no campo de defesa. Geuvânio recebeu a bola na sua intermediária e avistou pela frente dois atletas, que deixaram um mínimo espaço para ele passar pelo meio. Todos enxergariam aquela brecha. Poucos teriam arranque e força para atravessar antes de a porta se fechar. Os três defensores restantes recuaram diante do rolo compressor que vinha à toda velocidade.

Foi a deixa para ele exibir mais uma de suas virtudes. Mesmo depois de percorrer 56,3 m com a bola, em velocidade média de 24,7 km/h, encontrou força suficiente para disparar um chutaço de fora da área, a 19,7 m do gol. A bola atingiu 88 km/h. Foram 10 toques na bola em trepidantes 8,21 segundos de jogada.

Nas suas costas, repousava o número 11, aquele que, se não tem o mesmo significado do 10 de Pelé, simboliza o último fenômeno surgido no futebol brasileiro: Neymar, que, com a 11 do Santos, ganhou o mundo com uma arrancada que lhe valeu indicação ao prêmio Puskas de gol mais bonito de 2012. Seis meses depois, saiu para brilhar no Barcelona, mas jamais repetiu o que fez naquele 7 de março, contra o Inter.

A distância foi ainda maior do que a percorrida por Geuvânio: 66 m. O mesmo número de adversários - três - foi superado, mas em uma jogada de maior habilidade, com quatro mudanças de direção. O atual camisa 11 do Peixe arrancou praticamente em linha reta. Por esta razão, Neymar gastou mais tempo, 10 segundos, em 11 toques na bola. E atingiu velocidade média menor: 19,8 km/h.

Importante: a comparação aqui é entre os gols, não entre os jogadores. Neymar é de outro mundo. Geuvânio é um jogador ainda cheio de defeitos, e o principal é, de fato, aquele citado por Marcelo Fernandes: centralizar demais o jogo nele próprio. E como o futebol provoca definições conflitantes! Esta é também a sua maior qualidade. Então, qual seria a melhor solução? Reprimi-lo? Limitá-lo? Podá-lo? Ou incentivá-lo? Diante do que ocorreu neste domingo, não fica tão difícil escolher.

Prepare-se!

Queria ter escrito hoje sobre o Bahia, mas me rendi ao lance de Geuvânio. Entretanto, não posso deixar de pontuar aqui o meu temor com as últimas atuações do time. Tem faltado futebol e sobrado sorte ao Tricolor, que ficou perto de duas eliminações vexatórias contra Nacional-AM e Juazeirense em plena Fonte Nova.

E, se a diretoria acertou em cheio ao trazer o técnico Sérgio Soares, cometeu erros graves na montagem do elenco. O diretor de futebol, Alexandre Faria, apostou em três peças do seu ex-clube, o América-MG, com fracasso em todas. O meia Tchô e o atacante Willians têm contribuição quase nula para a bela campanha do time.

O outro caso é mais grave: Raul. Mesmo tendo sido reprovado diante dos nossos olhos em 2013, o lateral esquerdo recebeu nova chance graças a suposto destaque pelo Coelho no ano passado. Piada. A cúpula tricolor espalhou aos quatro cantos que não precisava contratar para o setor e viu, no domingo, o improvisado Bruno Paulista comprometer. Nesta tarde, estarei ao lado de Faria no programa Donos da Bola, da TV Band. Aviso: prepare-se para responder perguntas incisivas, sempre com educação, é claro.

*Daniel Dórea | Jornalista | danieldorea@grupoatarde.com.br

