No dia 15 de janeiro do ano que vem, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo saberão qual dos três vai ficar com o prêmio de melhor do mundo em 2015. Espero que, por justiça, eles apareçam nesta ordem. Porém, mais justo ainda seria que o último nome nem fizesse parte do trio.

O fato de ele constar na seleta lista denuncia não ser só o próprio que tem estado no automático nas suas últimas partidas, mas também os votantes. A partir de 2007, o português não ficou entre os três apenas em 2010. Faturou um tricampeonato merecido. Mas desta vez não deveria ter passado do último corte.

Tenho notado suas exibições burocráticas há tempos. As redes continuam balançando, mas não com a mesma intensidade. Em seus primeiros 14 jogos nesta edição do Campeonato Espanhol, marcou 10 vezes. Parece bom, mas em 2014/15, com o mesmo número de partidas, já havia anotado 25 tentos.

E a queda se agrava pelo fato de que cada vez mais o gajo concentra forças em benefício próprio. No goleada do Real Madrid, por 4 a 1, sobre o Getafe no último sábado, assustou a forma como ele reagiu ao segundo gol do time no embate. A bola passou à frente do portuga, que não conseguiu se coordenar e a deixou passar. Na sobra, Bale marcou, mas Cristiano não foi comemorar com ele. Ficou reclamando com o juiz de um suposto pênalti que não consegui enxergar.

Talvez já sentindo o peso do passar dos anos, CR7 não participa da construção do jogo de sua equipe. Acomodou-se com a função de mero finalizador. Diante do Getafe, deu 44 toques na redonda, sem contar lances de bola parada (a título de comparação, o bem mais propositivo Bale, também atacante, teve por 58 vezes a bola no pé).

O que Cristiano Ronaldo fez em cada um dos toques, representados pelos círculos no infográfico, quase sempre foi irrelevante. As exceções foram o gol marcado ao ser acionado em contra-ataque e a assistência de cabeça após chuveirinho à área (os lances especiais estão na cor vermelha, enquanto os restantes aparecem de azul).

O gajo executou 35 passes, com 80% de acerto, perdeu a posse da bola quatro vezes, deu um lançamento certo, disparou uma finalização no alvo e outra travada, além de ter feito um desarme e um (Sim! Só um!) drible.

Pode-se ver no mapa que as jogadas de Cristiano têm se concentrado no meio do campo. Assim, diminui a amplitude do seu jogo, que sempre causou dores de cabeça aos adversário com muita velocidade pelas pontas. Ficando quase o tempo todo no centro, esperando a chance de somar mais gols para o caderninho, o gajo também deixa de abrir espaços para os colegas. É um dos motivos para o jogo do Real Madrid ter ficado tão previsível, e para que meias talentosos como Kroos e Modric não venham conseguindo se destacar.

Critico, sim, mas tenho que ser justo. O português está a menos de dois meses de completar 31 anos, e é natural que a curva de sua carreira comece a ficar descendente. O mesmo não deverá demorar a acontecer com Messi, que tem só 28, mas foi muito precoce para aguentar tanto tempo em altíssimo nível. Mas isso é bom. Precisamos mesmo de novas lendas. Apareçam!

