Um jogador não ortodoxo. Enxergo esta como a única possibilidade curta e simples de descrição do volante Feijão. Após dois anos de saudades, a folclórica cria da base tricolor finalmente voltou a alegrar uma partida com seu estilo sincero e bizarro de atuar.

Corpo sempre ereto, olhos atentos às presas, a bola é um detalhe. Quando está nos pés de um companheiro, ele dificilmente a pede para si. É como se fosse um jogador de futebol americano, modalidade na qual os times escalam 11 caras diferentes para cada momento da partida: ataque ou defesa. Se fosse assim no nosso esporte preferido, no instante em que o Bahia recuperasse a bola, Feijão sairia de cena.

Domingo, no triunfo por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, o meio-campista foi um dos principais destaques de uma equipe que praticamente abdicou de jogar para se defender. Cenário mais propício para o garoto da Brasilgás não poderia existir.

Em 34 toques na bola, Feijão executou apenas 14 passes (com somente um erro e aproveitamento 'xaviniano' de 93%). O número reduzido vai na contramão da tendência do futebol mundial, na qual as melhores equipes priorizam jogadores de boa técnica para atuar como peça mais recuada no meio-campo e fazer a saída de bola com qualidade. Esse homem está, geralmente, entre os mais participativos dos embates. Já no Esquadrão, mesmo quando o titular Paulo Roberto atua, a função do primeiro volante é quase exclusiva de marcação.

Nesse aspecto, Feijão foi absolutamente impecável em Recife. No infográfico, estão pontuadas todas as suas façanhas defensivas na partida. Foram oito desarmes efetuados (círculos vermelhos) - em quatro deles, roubou a bola e saiu jogando -, cinco interceptações (círculos amarelos), sete disputas aéreas ganhas (círculos verdes) e três bolas afastadas em cruzamentos à área (círculos azuis).

O foco do atleta na destruição de jogadas é tamanho que 23 (68%) de seus 34 toques na bola foram em lances de defesa. Isso porque não contei um momento hilário já nos acréscimos do segundo tempo, quando ele fez um rival - no caso, o meia João Paulo - livrar-se da bola dando-lhe um 'susto'. Simplesmente correu na sua direção passando a clara impressão de que não frearia por motivo algum. Acuado, o armador do Santa mandou a redonda diretamente para fora.

Só 12 (35%) de seus 34 toques ocorreram no campo de ataque. Feijão também não tentou nenhuma finalização e arriscou apenas um passe mais incisivo, com um preciso lançamento de 30 metros da esquerda para a direita.

Mais posse?

Ao fim da partida, apesar do triunfo, o técnico Doriva disse que ainda espera ver seu time trabalhar mais com a bola. Com Feijão, é improvável. Não faz parte de seu plano de jogo. Ele provou neste domingo que pode ser útil em situações específicas: momentos de aperto, partidas contra adversários mais qualificados, duelos em gramados maltratados.

Isso, é claro, se essa ideia de trabalhar com posse de bola se transformar em realidade. Em 2015, por exemplo, não passou de um projeto fracassado. Caso o Bahia opte pelo fácil caminho da mediocridade - alternativa que não se pode descartar em mais uma temporada de Série B -, Feijão ganha pontos. No número de desarmes, não apresenta grande diferencial na comparação com Yuri, por exemplo. No entanto, sua força nas disputas aéreas e na luta pelas sobras de bola no meio-campo representa uma esperança de amenizar algumas das maiores deficiências do time no ano passado.

Há que se registrar: para ser realmente útil a este ponto, Feijão terá de deixar de lado a faceta folclórica de brilho esporádico e repetir mais vezes o que fez contra o Santa Cruz.

