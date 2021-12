Não é só confiança

Sabe aquele discurso de ‘conter os ânimos’, ‘dar tempo ao tempo’, ‘ser precavido’? Receio ter de mandá-lo para escanteio nesta coluna. Pretendia abordar outro assunto e esperar um pouco mais para analisar o Bahia de Paulo César Carpegiani. Porém, a atuação tricolor neste domingo me fez jogar no lixo o trabalho que eu já tinha feito.

O que mais me impressionou foi o desempenho da equipe na melhor partida que vi na Fonte Nova neste ano. Considero injusto dizer que o Corinthians jogou mal. Primeiro, porque diminui a atuação tricolor. Segundo, porque não jogou mal mesmo. Não chegou tanto ao ataque, mas, quando conseguiu construir, o fez com elevada qualidade.

Quanto ao Esquadrão, são vários os aspectos que eu poderia destacar. Em sua entrevista coletiva, Carpegiani, num tom confessional, alegou que ainda não pôde fazer tanto em termos táticos. Segundo ele, seu trabalho foi mais no sentido de dar confiança aos atletas, a quem atribuiu todos os méritos do triunfo por 2 a 0 sobre o líder do Brasileiro.

A modéstia, quando genuína, é simpática. Ponto para Carpé, que, porém, acrescentou, sim, detalhes importantes. Básico: a postura deixou de ser excessivamente retraída e o contra-ataque não é mais a única alternativa ofensiva. Finalmente: as jogadas de ultrapassagem com os laterais saíram do processo de extinção, e têm gerado frutos. A melhorar: a indefinição entre os esquemas 4-2-3-1 e 4-1-4-1 tem sido uma das razões do rendimento abaixo da capacidade do volante Renê Júnior, um dos destaques do time na temporada. Ele parece meio perdido.

Monstro

Em compensação, Edson jogou como há muito eu não via. Vários lances de ataque do Bahia começaram graças a suas roubadas de bola no campo ofensivo – o que comprova o posicionamento ousado da equipe. O site Footstats conta incríveis oito (!!!) desarmes dele no embate, sete desses completos. É seu recorde pessoal dentro do Brasileirão. A melhor marca anterior (seis) havia sido no 3 a 0 sobre o Vasco. O líder no fundamento é o volante Jean, do Cruzmaltino, com 91 desarmes completos – o que dá uma média de 3,5 por jogo, exatamente a metade do número alcançado por Edson diante do Timão.

Um monstro! Mas deixei o melhor para o final. Mais importante do que tudo isso foi o fato de o Bahia ter colocado seus meias para jogar. Parece ter ido para o espaço o tempo em que as soluções se resumiam às bolas esticadas para o velocista Mendoza. Lances com o diálogo entre armadores e atacantes se repetiram, tanto em contra-ataques como em tramas nas quais o time precisou rodar a bola.

Zé Rafael voltou a ser objetivo abusando de sua característica de buscar sempre a infiltração pelo meio. E Vinicius foi a melhor surpresa, com dinâmica até então inédita com a camisa do Bahia. Rodrigão trabalhou de forma razoável como pivô e Edigar Junio fez a diferença.

Destaquei quatro jogadas de aproximação entre meias e atacantes, inclusive depois das entradas de Régis e Allione, que ocasionaram perigo ao adversário. No primeiro, o contra-ataque só saiu com precisão porque os atletas estavam próximos um do outro. O número dois mostra o apetite de Zé Rafael, que busca a tabela para invadir a área. No terceiro, que terminou com gol após insistência de Edigar, Vinicius se comunicou bem com Régis. Allione foi o protagonista do lance quatro, no qual trabalhou com Régis e esperou o melhor momento para acionar o volante Matheus Sales em aparição surpreendente.

Muito bom! Agora só falta continuar assim. Ô, tarefa complicada essa!

