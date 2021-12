Não chute! Não cruze!

Aí vem o cara, aquele cara que você sabe ser um dos maiores perna-de-pau do seu time, que só faz gol contra ou sem querer. O placar é desfavorável e, por isso, ele se aventura no ataque. Vai levando a bola e, da intermediária ofensiva, ignora todas as possibilidades de dar prosseguimento à jogada para tentar viver um sonho improvável: o de ser herói.

Caso eu esteja na arquibancada, minha atitude é certa. Quem me conhece sabe exatamente o que eu gritaria: “Não chute! Não chute, miserável!”. Obviamente, o doidão não ouve e isola. Mas isso não é o pior, embora seja muito triste. O que mais irrita mesmo é a reação de alguns após a errática investida. Aplaudem e justificam: “É isso aí, tem que tentar”. Não tem, não!

Sei que vão lembrar daquele petardo de Valdomiro nos minutos finais de um jogo na Fonte, no Brasileirão de 2003, que acertou o ângulo do goleiro e definiu o empate por 2 a 2 entre Bahia e Fluminense. Exceção das exceções. Fui apenas uma das milhares de vozes que tentou, em vão, demover o tosco zagueirão daquela ideia que acabou dando certo.

Uma das coisas que mais me incomodam nos times de futebol, e principalmente na mentalidade dos jogadores, é a falta de senso crítico. Acredita-se muito no imponderável, que não poucas vezes é tratado como regra. Toda a dita análise estatística e de desempenho não é vista nas escolhas dos atletas. E as tentativas de chutes impossíveis foram apenas um exemplo inocente que usei. O que mais me dá raiva é a insistência geral em jogadas fadadas ao fracasso.

Por que se repetem tanto os cruzamentos? Quantas vezes um lance que parece ser promissor vira uma abertura para o lateral mandar um chuveirinho fortuito à área? Por que não se roda novamente a bola até que seja encontrado espaço para um passe consciente e incisivo? Por que jogadas ensaiadas interessantes em escanteios ou faltas laterais são tão raras? As cobranças curtas deveriam ser vistas como chances de reconstruir os lances, não como brechas para fazer cera quando se está vencendo. Mas a maioria das pessoas apoia mesmo é a bola na área. E seja o que o acaso quiser.

Quanto mais, melhor?

Nos nossos dois principais clubes, essas soluções simples são incentivadas. Lembro de uma entrevista na qual o técnico tricolor Guto Ferreira baseou suas escolhas de atacantes pelos lados de acordo com a possibilidade de aumento no número de cruzamentos. “Se eu escalo do lado direito um atacante destro, a vantagem é que ele pode cruzar já da intermediária, não precisa ir ao fundo”, disse à época.

Pois, neste domingo, no embate com a Juazeirense, o rubro-negro David – amostra rara de jogador de lado de campo, em falta na dupla Ba-Vi – deu um exemplo legal de como desenvolver uma boa jogada de maneira diferente – confira no infográfico.

Sendo o ponto fora da curva no Vitória, que apostou em vários meias-armadores caros e de características parecidas, David aparece como possível solução caseira para o buraco na sacola de compras de Sinval Vieira. Se não é tão talentoso e veloz, o garoto parece ao menos se incomodar com a deplorável mesmice.

