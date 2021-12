Na pressão

Tarde do último sábado. Enquanto quem curtia sua folga de um modo mais tradicional lamentava o céu fechado, eu sentia os incômodos pingos da chuva sobre minha cabeça sem reclamar. Nem mesmo as gotas que encharcavam o papel com minhas anotações eram capazes de tirar-me a concentração de um jogo-treino que tinha tudo para combinar com o dia enfadonho.

No entanto, o técnico Sérgio Soares está mesmo disposto a chacoalhar o futebol do Bahia, preso a duros esquemas táticos desde que voltou à Primeira Divisão, em 2011. Com a tarefa de ser protagonista da Série B, o Esquadrão se prepara para sufocar adversários, e não para suportar pressões.

No 'coletivo de luxo' com o Bahia de Feira, a escalação de apenas um volante de origem - Feijão - poderia ter sido apenas uma tentativa tresloucada de conquistar a simpatia do torcedor. Porém, significou mais. A presença em campo de cinco jogadores que têm como prioridade atacar transformaram o jogo num pesadelo para o adversário. Este esperava o ritmo morno que caracteriza esse tipo de partida e levou 3 a 0.

Um quarteto ofensivo formado por atletas 'sedentos' pela bola fizeram, durante boa parte dos 90 minutos, o Tricolor pressionar efusivamente a saída de jogo do rival. Tarefa crucial para quem quer vencer no futebol atual sem apelar para retrancas.

Willians era uma locomotiva pelo lado direito do ataque. Esperava o momento em que o zagueiro mais próximo dominava a redonda para dar o bote em alta velocidade. Tchô e Kieza mostravam vontade de incomodar pelo meio. Rômulo imitava Oscar (aquele do Chelsea e da Seleção) posicionado na esquerda. Mesmo não sendo tão veloz, representava grande perigo à posse de bola adversária. Executou cinco desarmes graças à boa técnica no fundamento e interceptou bolas que ocasionaram lances perigosos, como em uma cabeçada de Tchô logo depois do primeiro gol tricolor.

A jogada do tento inaugural, aliás, surgiu de uma roubada de bola no campo de ataque. Como se vê no infográfico, o volante do Bahia de Feira, diante da chegada voraz de Feijão, viu-se obrigado a recuar para o zagueiro, que acabou sem opção. Kieza cobria o possível passe mais fácil, para o lado direito, e o atleta do Tremendão apostou em drible seguido de toque rápido para o lado oposto. A bola chocou-se em Tchô e sobrou para Willians, que passou para o mesmo Tchô - aproveitando o embalo da corrida para pressionar o rival - balançar a rede.

6 contra 8

Com seis atletas no campo de ataque, o Bahia infernizou os oito rivais posicionados atrás da linha do meio-campo. "Sérgio quer que a gente marque em cima, não deixe o adversário jogar", confirma Kieza, que deu o passe para o 2º tento, outro surgido após desarme no campo ofensivo.

Com tantos jogadores avançados, a saída de bola do Bahia poderia ter ficado prejudicada, mas o talento do meia de origem Tiago Real no início das jogadas compensava a dificuldade de Feijão em se relacionar com a gorduchinha.

Foi só um teste, mas ao menos aprovar a tentativa do novo treinador do Esquadrão de promover a imposição de jogo é dever de quem espera ainda ver bom futebol em terra assolada pela mediocridade.

Outras questões, entretanto, são preocupantes. Na lateral direita, Railan não evolui e pode perder posição para Tony, que mostrou mais segurança em menos minutos de atuação. Na zaga, Adriano Alves assusta. Faltou qualidade ao Tremendão para aproveitar as duas chances que o beque lhe deu de graça. Assuntos, talvez, para futuras colunas.

