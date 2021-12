Muito, pouco e bastante

Que basta; satisfaz; que é suficiente. Para mim, esse sempre foi o significado da palavra 'bastante'. Porém, dicionários e o nosso uso diário acrescentam: também é sinônimo de muito. Ora, aos que não se contentam com o médio, só o muito pode lhes bastar. Então, faz todo o sentido.

O certo é sempre relativizar. Pouco pode ser muito se o referencial for ainda menor. Muito pode ser demais quando um pouco menos já é o bastante.

Chego a essa reflexão após assistir duas vezes ao amistoso do Bahia, no último sábado, contra o Santos. Tudo bem que ainda estamos na pré-temporada e a possibilidade de uma ilusão ser construída é grande, mas preciso confessar que o desempenho do Tricolor no empate por 2 a 2 me surpreendeu - e muito, talvez mais que o bastante - para o bem.

Dá até para ser sucinto ao comentar o que saiu fora dos conformes. Na lateral direita, Cicinho repetiu 2015 ao não compensar a inaptidão defensiva com investidas ao ataque. Entretanto, o garoto Hayner entrou bem em seu lugar e pode fazer sombra ao recém-contratado Tinga. Robson e Gustavo não formaram a 'zaga-peneira' que eu imaginava, mas é óbvio que reforços para o setor são urgentes. Na esquerda, João Paulo foi uma surpresa positiva. Eficiente no apoio e na marcação, talvez não seja inutilizável, como eu havia concluído no ano passado.

No meio, a única decepção de fato: Paulo Roberto. O volante errou passes, lançamentos, levou cartão amarelo aos 14 minutos da etapa inicial e ainda foi desarmado no lance do primeiro gol do Peixe. Que tenha sido um dia infeliz.

Brocador minimalista

Após a breve cornetada, restam 69 linhas para destacar o que mais gostei na partida. É até muito para falar sobre o minimalista Hernane. Talvez pouco para explicar como joga o meia/volante Danilo Pires - Tostão escreveria que ele atua de uma intermediária à outra. É o que seu mapa de toques na bola mostra. No lado direito da meiuca, onde se posiciona prioritariamente, fez 27 (71%) de suas 38 participações no jogo. Mas Danilo ainda tocou na bola seis vezes do outro lado, executou um cruzamento na ponta direita e, no mesmo setor, arrancou para sofrer falta já dentro da área - Hernane converteu o pênalti no segundo gol do Bahia.

É na 'cozinha' ofensiva que Danilo exibe seu diferencial: adentrou-a quatro vezes (círculos vermelhos no infográfico). Além do pênalti sofrido, finalizou em duas oportunidades e errou um cruzamento.

Lembrei que já tinha feito uma coluna sobre o assunto. Foi em 2013, quando Hélder, que tinha a mesma função de Danilo, era o 'dono' do meio-campo tricolor. Mapeei seus toques na bola no triunfo por 1 a 0 sobre o Náutico. Foram 56. Muito, mas tão pouco. Nenhum deles aconteceu dentro da área ofensiva.

A produção de Danilo Pires: 20 passes - 19 (95%) deles corretos; três lançamentos - só um certo; dois cruzamentos - com aproveitamento de 50%, cinco desarmes; uma interceptação; três bolas perdidas; um drible completo e três finalizações - duas delas no alvo.

Sobre Hernane, a lógica é inversa. Aqui, pouco é muito. Com apenas 18 toques na bola, o Brocador balançou duas vezes a rede. Seu par de conclusões no alvo terminou em gol. Ele ainda executou mais duas, uma para fora e outra que foi travada. O centroavante também contribuiu com um passe para finalização. Luisinho - outro atacante que atuou bem, principalmente no cumprimento de seu papel tático pela direita do campo - desperdiçou a chance.

Ao todo, Hernane tocou na bola cinco vezes dentro da área (círculos azuis no infográfico), uma a mais que Danilo Pires. Neste caso, a união do 'pouco' com o 'muito' deverá ser o 'bastante' para o Esquadrão.

