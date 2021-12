Já com boa dose de álcool na cabeça, uma amiga me confidenciou certa vez que estava afim de um cara. Ela, jovem, bonita e interessante. Ele, mais velho, barrigudinho, com feição perene de desânimo. Quis saber qual seria o misterioso motivo da paixão. A resposta veio sem delonga: "É porque ele é muito humano".

Na hora, é claro, ri. Fiquei sem entender direito. Mas não é que faz algum sentido? Pensem em como deve ser chato se relacionar com um perfeitão ou uma perfeitona. As agruras da vida tendem mesmo a deixar as pessoas mais sábias e atraentes. Esperta a menina.

Nos dias de hoje, provavelmente ela se apaixonaria por Pep Guardiola, que, por escolha própria, abandonou aquele Barcelona impecável, encantador, extraterrestre, para assumir equipes boas, mas claramente inferiores.

E o treinador catalão, além de oferecer rápida contribuição com seu conceito inigualável de futebol - troca rápida de passes com bola no chão, intensidade na marcação alta, diminuição do espectro do campo, escalação de zagueiros e volantes que primam pela qualidade técnica - mostra capacidade e humildade para incorporar à sua cartilha características que já pertenciam aos times.

Pep não é purista, como muitos poderiam imaginar. Ele levou o Tiki-Taka para o Bayern de Munique, mas não deixou de incentivar as jogadas aéreas, uma das forças do futebol alemão. Agora no Manchester City, em tão pouco tempo o bom toque de bola já apareceu, mas ainda é preciso aperfeiçoar as saídas em contra-ataque. As jogadas de bola longa, entretanto, uma alternativa que não pode ser ignorada em um campeonato competitivo como o inglês, já vêm dando frutos.

No aguardado duelo de sábado com o Manchester United, treinado pelo rival e desafeto José Mourinho, o City do Tiki-Taka foi visto. Mas também o do chutão necessário, o da retranca oportuna, o da objetividade nas tramas ofensivas. Os gols do 2 a 1, por sinal, saíram de jogadas bem diferentes, e estão devidamente ilustrados no infográfico.

O primeiro surgiu de lance clássico, que você aí com o time da sua rua e os melhores do mundo podem fazer igualzinho. A ideia inicial do lateral Kolarov ao recuar para o goleiro Bravo certamente era sair tocando de pé em pé, mas, ao receber a bola de volta, ele teve a ideia de esticar a jogada. Mandou o chutão para aproveitar a altura do centroavante nigeriano Iheanacho (1,87 m), que desviou de cabeça. O meia De Bruyne - que teve uma atuação simplesmente sensacional, com eficiência nos desarmes e na construção do jogo, além do perfeito posicionamento ofensivo para executar seis finalizações - anteviu a consequência do lance, se deslocou a tempo de alcançar a redonda antes do zagueiro e chutou para abrir o placar.

Falar em chutões é notar o quão humano é esse Manchester City. Na etapa inicial, o melhor momento da equipe na partida, só foi preciso despachar a bola 10 vezes. No tempo complementar, com a competente pressão exercida pelo anfitrião United, o número aumentou para 22. E Guardiola ainda apelou para a troca de dois jogadores ofensivos - o atacante Sterling e o meia De Bruyne - pelo volante Fernando e o lateral Zabaleta.

A marca de Pep

Porém, a troca de passes continua sendo a marca das equipes de Pep. Assim saiu o segundo gol, ilustrado no lado direito do infográfico. A jogada durou 50 segundos (40 a mais que o lance do tento inaugural, à esquerda), teve participação de nove atletas - inclusive o goleiro Bravo novamente - e a bola mudou de pés 12 vezes até Iheanacho ser desarmado. Na sobra, De Bruyne acertou a trave e o mesmo Iheanacho marcou no rebote.

Em outras sete oportunidades no primeiro tempo o City trocou 10 ou mais passes, com pico de impressionantes 36. A dificuldade da segunda etapa fez o número baixar para cinco, com pico de 21.

Seja na estratégia de ataque ou de manutenção do resultado, o mais legal de tudo é que Guardiola bateu de novo o pedante Mourinho. O futebol segue agradecendo.

