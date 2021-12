Melhora de parâmetro

Tenho me surpreendido com a posição de alguns comentaristas sobre a qualidade deste Brasileirão. Talvez eles venham sendo traídos pela velha ilusão do parâmetro, que por vezes trai nosso senso crítico e nos faz pensar que algo é melhor do que realmente é apenas porque existe exemplo pior.



Excluo da regra o quase sempre certeiro Mauro Cezar Pereira, da ESPN Brasil, que, por se manter fiel à sua visão crítica, costuma ter essa postura confundida com mau-humor.

Nesta mesma coluna, em 14 de julho, critiquei uma das partidas mais elogiadas desta edição da Série A: Sport 2x2 Palmeiras, dois dias antes, em Recife. Segundo Juca Kfouri, da mesma ESPN Brasil, "o melhor jogo" do campeonato.



As duas equipes atuaram de maneira que detesto, sem refinamento e paciência. Contei todas as conexões longas (também chamadas de chutões e 'rifadas' de bola) da defesa ao ataque. Empate técnico: 46 a 42 para o Palmeiras.



Outro número que chama atenção é o de cruzamentos, usados pelos times brasileiros como única alternativa à falta de criatividade e de capacidade de trabalhar com a bola no chão. Atrás no placar a maior parte do tempo, o Leão da Ilha alçou a redonda à área em 24 oportunidades.



Mas os grandes jogos entre clubes europeus estão de volta após dois meses de parada e o parâmetro, espero, voltará a aumentar. Uma amostra de que meus domingos de futebol vão melhorar foi dado já anteontem, dia do primeiro clássico desta temporada europeia: Arsenal 1x0 Chelsea, pela Supercopa inglesa.



Se não teve o número de gols e nem mesmo a emoção que proporcionou o confronto entre o Rubro-Negro pernambucano e o Alviverde paulista, sobrou em qualidade de jogo. Detalhe básico: diminuição do número de chutões. Foram 30 do Arsenal e 27 do Chelsea, que, após sair atrás do placar no primeiro tempo, passou a pressionar em busca do empate e o obrigou o rival a, no segundo tempo, abandonar o estilo de toque de bola para priorizar a defesa do triunfo.



Isso não impediu que os Gunners mostrassem seu jogo vistoso em vários momentos durante os 90 minutos. Na etapa inicial, foram 12 lances em que, com a bola de pé em pé, o time do romântico treinador Arsène Wenger articulou lances de ataque a partir da intermediária defensiva.



O gol

Em três deles, chances claras de gol foram criadas, incluindo aquela em que o atacante Chamberlain anotou o tento da vitória (veja no infográfico). Após chutão da defesa do Chelsea, o zagueiro Koscielny poderia ter devolvido de primeira a bola ao ataque, mas preferiu investir em uma nova jogada. Recuou para o goleiro Petr Cech, que acionou o outro beque, Mertesacker.

