Mais que um sorriso bonito

Carisma não se compra ou se ganha com treinamento. O mesmo vale para o talento. Uma coisa Feijão tem de sobra, a outra lhe falta. Porém, o que todos, inclusive eu, precisamos começar a entender é que o volante tricolor, apesar do evidente pouco apuro técnico no trato com a bola, não se limita mais ao sorriso cativante, ao jeitão engraçado e à força de vontade em campo.

Talentoso ele nunca será, mas tem mostrado boa compreensão de jogo e consciência de seu papel como homem de meio-campo dentro do futebol moderno. No meio das risadas que dei assistindo a uma matéria do Globo Esporte na qual Feijão dublava o igualmente cômico cantor de arrocha Pablo, fiquei surpreso com uma das frases indefectivelmente ingênuas disparadas pelo jogador. "Quem era para estar ali era Juninho", disse, sobre sua presença na área para marcar, com o que ele chamou de "minibicicleta", o primeiro gol do Bahia no triunfo por 3 a 0 sobre o CRB na última sexta.

Era mesmo. Juninho tem ótima técnica, razoável velocidade, bom poder de finalização e ainda por cima mais liberdade para atacar do que o colega. O problema neste caso é falta de ousadia e entendimento de que, mesmo não sendo sua característica brigar com os zagueiros adversários dentro da área ofensiva, ele precisa estar lá às vezes para dar opção de conclusão para as jogadas que ele mesmo ajuda a construir.

Apesar desta crítica, considero hoje Juninho o cara mais importante para o Esquadrão, ainda que sem brilho, ser uma equipe dominante nesta Série B de baixíssimo nível. Feijão está na cola.

Juninho é o jogador da posse de bola. Quase tudo passa por ele. No duelo com os alagoanos, distribuiu nada menos do que 57 passes, sendo 53 deles (93%) curtos. O meia parou de abusar dos lançamentos que faziam o Bahia ser um time pouco dinâmico durante as disputas do Baianão e da Copa do Nordeste. Por conta da prioridade aos passes seguros, Juninho exibiu um aparente bom aproveitamento de acerto: 88%. Porém, distorce esse número o fato de que em 25 (44%) desses lances ele recuou a bola.

Sintonia com Hernane

Mais objetividade ao jogo do Bahia concede Feijão, que, de seus 39 passes executados na partida, fez a redonda correr na vertical ou na diagonal para frente em 28 (72%) ocasiões (todas elas estão ilustradas no infográfico abaixo, com os círculos vermelhos representando seus únicos três erros). É interessante notar a procura do meio-campista pelo pivô Hernane. Esta é mesmo a melhor opção de passe mais incisivo diante da produção ofensiva quase nula dos laterais e da participação ainda reduzida do armador Renato Cajá no trabalho de bola. O Brocador foi acionado por Feijão em oito (29%) de seus 28 passes visando ao campo de ataque. A sintonia pode ser conferida no início e no final do lance do gol de minibicicleta.

Na mesma matéria que citei no início desse texto, o xodó da torcida tricolor revelou uma ordem que Doriva lhe deu. "Ele falou para eu parar de bater e acertar os passes". Pois o garoto da Brasilgás só errou quatro (10%) dos 39 passes que executou diante do Galo da Pajuçara e (pasmem!) não fez nenhuma falta. Por outro lado, Juninho cometeu quatro infrações e ainda levou cartão amarelo. A contrapartida é que Feijão perdeu por pouco (11 a 9) para o colega nos fundamentos pelos quais é mais famoso: desarmes e interceptações.

Convido os leitores a verem Criciúma x Bahia hoje com a mente aberta para a mudança no jogo de Feijão. Continuem aplaudindo sua peculiar autenticidade, mas percebam que ele passou a ser mais que só um sorriso bonito.

