Mais barça, menos estrelas

Pode ser acomodação. Também há chance de ser estafa de fim de temporada. Ou quem sabe até um esgotamento de ideias. Seja qual for a explicação, o fato é que Neymar e Messi não participam de nenhum gol - balançando a rede ou dando assistência - há três jogos pelo Barcelona. E não é coincidência que o melhor time do mundo viva sua pior fase nesta temporada.

Em quase três anos de parceria, os craques sul-americanos só passaram por jejum idêntico - com ambos atuando desde o princípio nas três partidas - uma vez, em 2014, ainda na primeira temporada de Neymar com a camisa do Barça (o total de jogos de seca conjunta, em série ou isolados, é de 18).

Naquela sequência, assim como na atual, houve derrota para o Real Madrid e jogo contra o Atlético de Madrid. Se desta vez, apesar do 'sumiço' de seus destaques, a equipe conseguiu vencer após a expulsão de um colchonero, em 2014 o revés e a consequente eliminação na Liga dos Campeões não foram evitados.

Amanhã, caso o placar de 1 a 0 favorável ao Atlético se repita, os catalães sofrerão nova queda no torneio frente ao rival. E, se Neymar e Messi não se reinventarem para o duelo, a chance disso acontecer não será pequena.

A atuação dos astros já havia sido apagada contra Real Madrid e Atlético, mas, na derrota de sábado, por 1 a 0, para a Real Sociedad, a falta de inspiração de ambos atingiu um nível verdadeiramente preocupante. No infográfico, estão registradas todas as perdas de posse de bola da dupla no embate em San Sebastián (os círculos vermelhos representam os erros de Neymar e os amarelos, de Messi).

A doença

Primeiro sintoma: falta de ideias. Das 58 vezes em que tocou na bola e tentou jogadas, Neymar não deu prosseguimento a elas em 21 (36%) oportunidades. Acabou desarmado 13 vezes e errou seis passes curtos, um lançamento e um cruzamento à área. Messi perdeu a posse da bola em 19 (29%) de suas 65 participações. Foi desarmado sete vezes, teve duas finalizações bloqueadas e errou 10 (71%) dos 14 lançamentos longos que tentou.

Segundo sintoma: perda de paciência. Este pôde ser percebido principalmente pela insistência de Messi nas conexões diretas. Dos seus 10 lançamentos errados, cinco (50%) foram disparados das proximidades da linha do meio-campo. Seu aproveitamento de 100% nos 35 passes curtos que executou não gerou jogadas perigosas. Já o passe longo só rendeu lance agudo uma vez. Neymar foi acionado e tocou para Arda Turan perder a chance. Outro número comprova a pressa dos craques: 19 (48%) das 40 bolas perdidas ocorreram entre as duas intermediárias.

Terceiro sintoma: diminuição do poder de decisão. Limitado demais ao seu setor, a ponta esquerda, Neymar não arriscou nenhuma finalização com bola rolando. E, das 16 vezes em que investiu em arrancadas, não deu sequência às jogadas seis (38%) vezes. Já Messi viu parar em seus ombros três das cinco chances claras que o Barcelona teve na partida. Perdeu todas.

Tem faltado ao Barça ser mais Barça e menos suas estrelas. Desta forma elas brilharão mais naturalmente.

