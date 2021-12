Linhas frágeis

Imagine-se técnico do Porto na década de 90. O que iria adiantar você ter o poste Jardel na área se não pedisse para os laterais insistirem nos cruzamentos? E se você comandasse o Bahia na época do pequenino Naldinho, não ia querer que seu time investisse nos lançamentos longos para aproveitar a velocidade do atacante?

O fato é que o esquema de um time não deve vir de uma ideologia particular do treinador, mas das conclusões que ele tira a partir das peças que tem em mãos. Recado para o rubro-negro Vágner Mancini e o tricolor Doriva após a primeira rodada do Baianão.

As duas equipes ganharam, mas, nesta competição, o mais importante é identificar falhas para trabalhar em cima delas. E está claro que, com os atuais jogadores disponíveis para o setor defensivo de ambos, não dá para jogar da maneira que foi vista neste final de semana.

Avançar os zagueiros é uma das proposições do futebol moderno. Desta forma, o espaço do adversário para criar jogadas acaba reduzido. Porém, assume-se um risco que só deveria correr quem tivesse condição para tal. O Barcelona joga assim, e até costuma penar às vezes. Só não sofre tanto porque tem em Piqué um zagueiro fenomenal - técnico, veloz e com boa recuperação - e ainda conta com Mascherano, volante de origem, como seu parceiro. As bolas longas dos times rivais incomodam, mas a dupla se vira para evitar o pior.

O veterano Gustavo, que faz 34 anos neste mês, e o pesado Guilherme Mattis certamente não são os caras certos para compor linhas defensivas altas. Pelo Bahia, Gustavo e o disperso lateral esquerdo João Paulo deram mais prejuízo ao time no 3 a 2 sobre a Juazeirense do que Mattis e seus colegas no 3 a 0 do Vitória para cima da Jacuipense. Entretanto, a postura avançada da retaguarda rubro-negra é mais exagerada. A equipe chegou a fazer linha de impedimento na divisa do meio-campo. Esta teve sucesso. Outras, não.

Foi por pouco

A linha vermelha no infográfico mostra a posição do defensor mais recuado do Leão no momento do passe longo para Tiago Orobó (círculo branco) aparecer livre e sofrer pênalti. Fernando Miguel defendeu. Em outro lance, no início do jogo, a defesa estava ainda mais avançada, mas Fumaça demorou a finalizar e Mattis conseguiu uma milagrosa recuperação. Dificilmente isso se repetirá contra adversários mais qualificados.

Na partida do Esquadrão, a Juazeirense conseguiu dois gols se aproveitando do posicionamento da retaguarda tricolor. A frágil linha (azul no campinho) foi superada por Ebinho (círculo verde) após lançamentos do goleiro Tigre em duas oportunidades. Na primeira, desenhada no infográfico, o jogador do Cancão sofreu pênalti. Na segunda, fez o gol. Em ambas, Gustavo e João Paulo, que compõem o lado esquerdo da cozinha, não ofereceram resistência.

Agora, entre os pulinhos na folia, tricolores e rubro-negros terão mais de uma semana para estudar outras alternativas para suas defesas. Ou quem sabe para contratar jogadores que se adequem aos ideais de Doriva e Mancini.

