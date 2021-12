Jogou bem?!?!

Para escapar de um ato sexual indesejável, forja-se dor de cabeça. Dizer não a um convite de um amigo é tão incômodo que inventa-se uma ida ao médico ou plantão no trabalho. Este, aliás, é um dos palcos mais usuais para o desfile de desculpas e mentirinhas. Problemas de saúde, pessoais e emocionais viram faltas abonadas.

Aprendemos, inconscientemente, a mentir desde cedo. Assim é mais fácil fugir do enfrentamento dos pais em situações de pressão. Do seu lado, os pais, em geral, também constroem um mundo alternativo para ‘preservar’ seus filhos.

Ou seja, condena-se tanto as mentiras que rolam por aí, principalmente na política, mas a verdade (ops!) é que somos todos assim.

As campeãs da enganação são as opiniões dadas em público. Para isso existe o media training, que unifica os discursos, e as assessorias de imprensa, que são os seguranças intelectuais de seus clientes. Nos textões nas redes sociais – com seus respectivos comentários – e nas enfadonhas entrevistas coletivas que os programas de esporte agora transmitem como se fosse a última maravilha vale muito menos o ‘querer dizer’ do que ‘o que querem ouvir/ler’.

Odeio coletivas! Não sei se ‘prefiro’ o charlatão tricolor Guto Ferreira ou o toscão rubro-negro Argel Fucks. Mas neste domingo nosso Fucks se superou: “Fizemos uma grande partida, dominamos o adversário, jogamos bem o primeiro tempo e o segundo. Tivemos mais posse de bola, o controle da partida, agredimos mais o adversário. Mas é inacreditável o futebol”.

Não, Argel. Querer que acreditem nisso é que é a total falta de fé no senso crítico das pessoas. Bom... existe a possibilidade de o treinador não entender absolutamente nada de futebol e ter realmente visto desta forma a derrota para o Sport por 1 a 0, em Recife. Como não acredito nisso, fico com duas versões para justificar os absurdos. A primeira, mais louvável, para manter o ânimo de seus pupilos na luta contra a degola. A segunda, mais provável, para ver se caíam nessa.

O Vitória não teve mais posse de bola. Ficou com ela por 43% do tempo. Também não dominou o adversário. Finalizou sete vezes e teve três boas chances, contra 19 conclusões e 10 oportunidades de gol do Sport. O Leão baiano pode lamentar só os dois pênaltis perdidos em um curto espaço de tempo, ocasiões que surgiram de bolas alçadas fortuitamente à área. O período final, apesar de Argel ter classificado como bom, teve uma produção ofensiva quase nula do Vitória, que só se fez minimamente relevante em um chute de fora da área de Marcelo.

Limitado

Na etapa inicial, apesar do pequeno momento de boa iniciativa, o Rubro-Negro se viu quase sempre limitado pela escolha do técnico de substituir o atacante superincisivo Marinho por mais um armador. Com Tiago Real e Cárdenas, Argel povoou o meio-campo, fazendo o que queria grande parte da torcida e da mídia especializada. A equipe perdeu muito em objetividade e rapidez.

No infográfico está ilustrada uma das cinco perdas de posse do insosso Cárdenas (seu parceiro de setor, Tiago Real foi desarmado sete vezes). Após Kanu afastar bola, ele fica com campo para correr, além de ter opções de passe dos dois lados e à frente. Meia que precisa de três ou quatro toques na bola para decidir as jogadas, o colombiano – inexplicavelmente querido por rubro-negros – esperou os marcadores voltarem para limpar o lance, obrigou Kieza a recuar com um toque atrasado, recebeu de volta e ainda acabou tendo a bola roubada. Castigo: na sequência, saiu o gol do jogo.

Ter Real e Cárdenas em campo – melhor seria apenas o primeiro com qualquer outro atacante na vaga de Marinho – causou dois ‘pequenos’ problemas: baixo desempenho ofensivo e oferecimento de contra-ataques em profusão ao rival a partir de bolas desperdiçadas no meio-campo. E o cara vem dizer que o Vitória fez uma grande partida.

É fucks, viu?

