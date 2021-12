Escudero é daqueles jogadores difíceis de rotular. É lento, mas nem tanto. É bom nos passes, mas não aparece muito por conta deles. Chuta bem, mas dificilmente faz gol. É importante para o time, mas raramente decide jogos. Por fim, parece um armador clássico, mas atua melhor pelos lados do que centralizado.

Eu diria que, embora tenham modos diversos de usar sua técnica com o pé canhoto, Escudero joga mais ou menos como Jorge Wagner fazia em seu auge. Aí é que está a curiosidade. Com a contratação do veterano, o Vitória passou a ter ambos no elenco. Ótimo, mas como encaixá-los em um mesmo time?

Pensei que seria quase impossível, porém, no primeiro esboço oficial do técnico Ricardo Drubscky - na estreia do Leão no Baiano, domingo, contra o Bahia de Feira - ficou a esperança de que talvez eles não sejam tão incompatíveis.

Sim. Quando fizeram as melhores partidas de suas carreiras, Escudero e Jorge Wagner atuaram abertos pelo lado esquerdo, participando da armação de jogadas e contribuindo com cruzamentos venenosos. Não. Em uma mesma equipe, eles não podem dividir o espaço de uma só ponta do campo.

Drubscky, então, apostou em usar o gringo pelo meio para explorar ao máximo o jogador rubro-negro de maior qualidade. Wagner, por sua vez, fez o dele. O time não realizou uma grande partida. Não ganhou. Empatou por 0 a 0. No entanto, o entendimento entre os dois não foi tão ruim quanto eu pensava. Eles chegaram a trocar figurinhas durante a partida e ainda deram as cartas em alguns lances agudos da equipe.

Escudero apareceu com quatro passes ousados que chegaram perto de originar gols, número acima de sua média quando atua pela esquerda. Também disparou quatro finalizações. As três de fora da área não acertaram o alvo. A única executada próxima à meta carimbou a zaga. Já Jorge Wagner contribuiu mais com a troca de passes da lateral para o meio-campo e com entradas pontuais na área adversária. Nela, perdeu duas boas chances de estrear marcando gol.

Sugestão 'inglesa'

O técnico rubro-negro optou por um modo bem brasileiro de armar equipes: o losango no meio-campo, com um 'maestro'' centralizado, um marcador mais atrás e dois volantes de cada lado. Nada contra, e até são boas chances de o esquema funcionar de fato, mas tenho outra sugestão.

Vejo, com as peças disponíveis, o Vitória atuando mais ou menos como faziam as equipes inglesas de tempos atrás, com os meias mais ofensivos postados um de cada lado e formando linha de quatro jogadores com os dois volantes (Confira no infográfico).

Na esquerda, Jorge Wagner teria chance de participar do trabalho de bola na meiuca e de mandar seus caprichosos cruzamentos da intermediária. Na direita, Escudero traria naturalmente a bola sempre para o meio e poderia, assim, usar de sua boa técnica para criar os principais lances de ataque do time. De quebra, ambos teriam chance de intensificar parcerias em jogadas de ultrapassagem com os laterais.

Para o esquema funcionar ainda melhor, o Vitória precisaria de um volante que atuasse de uma intermediária à outra - como diz Tostão - para invadir a área sempre que os lances com os alas evoluíssem. O primeiro nome que me vem à mente para exercer bem a função é Elias, do Corinthians. O Vitória tem José Wellison. Mas também não tem de disputar Libertadores e Série A. Vêm aí Nordestão, Baianão e Série B. Para isso, talvez esteja bom. Veremos.

