Hora de rever conceitos

Quando, neste sábado, o Barcelona saiu na frente no superclássico espanhol, logo aos quatro minutos, confesso ter pensado que os catalães poderiam ter voltado à fase dourada. O lançamento foi de Luis Suárez. A conclusão, perfeita, de Neymar. Depois disso, porém, veio o massacre merengue.

As duas mais recentes grandes contratações do Barça têm potencial para recolocar o time no topo do mundo, este hoje dividido por Real Madrid e Bayern. Para isso, no entanto, é necessário rever conceitos. Está na cartilha de qualquer treinador: a forma de jogar de uma equipe depende dos atletas que você tem. Foi por conta disso que estrelas como Ibrahimovic não deram certo no Barcelona.

Centroavante individualista e objetivo, ele não se adapta ao estilo de toque de bola incessante no meio-campo que imprime o time espanhol.

Na época que Ibra defendeu os azuis-grená (2009/10), baluartes como os meias Xavi e Iniesta estavam em seu auge. Atualmente, descem a ladeira. E a insistência na manutenção do estilo acaba subutilizando atletas que poderiam ser decisivos. Agudos, Neymar e Suárez foram pouco acionados. Posicionados nas pontas, não conseguem entrar de cabeça no 'futebol total' do Barça, que levou 3 a 1 do Real com 58% de posse de bola. Esta ficou dominada pela equipe quase sempre no meio-campo, com baixo nível de produção.

Neymar tocou na bola 37 vezes: 18 passes certos, sete errados, um lançamento certo, quatro bolas perdidas, um desarme, três faltas sofridas, duas finalizações certas e uma errada. Suárez deu 34 toques: 22 passes certos, um errado, dois lançamentos certos, dois cruzamentos certos, cinco bolas perdidas, um desarme e uma falta sofrida. Enquanto isso, o volante Busquets foi acionado 64 vezes.

Normal que a maior parte do jogo se concentre no meio-campo. Porém, a queda de qualidade no setor denuncia a necessidade que o Barça tem de buscar um estilo mais objetivo. No último triunfo catalão no superclássico - 4 a 3, em março deste ano - a equipe teve 64% de posse de bola.

Os jogadores de meio foram os mesmos de ontem, mas o rendimento foi outro. Em março, Busquets executou 79 passes, com 99% de acerto. No sábado, cravou 87% de 61. Tiveram queda de rendimento menor Xavi (de 96% para 94%) e Iniesta (de 90% a 88%).

Trator merengue

O moral mais baixo, o físico menos apurado, o time desajustado. São motivos para o aumento de erros e de bolas perdidas em um setor no qual o acerto deve sempre estar perto dos 100%. Não esteve, e o Real passou por cima como um trator. Desarmando meio-campistas rivais, conseguiu o escanteio que originou o segundo gol, de Pepe, e armou o contra-ataque do terceiro (veja no infográfico).

Iniesta errou passe e serviu Isco. O equívoco já era pressentido por Cristiano Ronaldo, Benzema e James Rodriguez, que dispararam na direção da meta. Ronaldo recebeu de Isco e tocou para James deixar Benzema na boa para marcar. Tudo isso durou oito segundos.

Uma verdadeira lição de como aliar beleza, eficiência, velocidade e objetividade. O Barcelona precisa tomar nota. No seu comando técnico, entretanto, está Luis Enrique, que bebe na fonte do Tiki-Taka desde que se entende por futebolista. Seria ele capaz de deitar no divã para rever os tais conceitos fincados na cultura culé?

