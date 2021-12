Galo doido

Nosso colunista Tostão destacou em texto publicado no dia 1º de setembro de 2013: "Faltam explicações mais convincentes, científicas e psicológicas para o fato de times, diante de suas torcidas, se agigantarem e fazerem partidas heroicas, enquanto os visitantes costumam se sentir desamparados, como crianças indefesas".

Aproveitando-se da ausência desse estudo aprofundado, que poderia - quem sabe? - apontar os motivos e diminuir os efeitos da chamada pressão sobre as equipes que jogam fora de casa, o Atlético-MG vem passando por cima de seus adversários desde 2013, principalmente em competições no estilo mata-mata.

Foi assim na Libertadores do ano passado, quando se saiu vencedor nos confrontos semifinal e final mesmo perdendo a primeira partida, como visitante, por 2 a 0. E tem sido desta maneira na Copa do Brasil de 2014. Nesta, também levou 2 a 0 na ida ante Corinthians (quartas) e Flamengo (semi), mas foi buscar a virada em BH.

No Brasileiro, tem campanha de campeão em casa e trajetória mediana fora. Por isso, não briga mais pelo título. Pasmem: foi o único time a perder pontos contra o Bahia - pior mandante da competição - nos três últimos jogos do Tricolor em casa.

Em parte, é algo psicológico. O Galo é, claramente, um time que se acomoda sem o grito de sua fanática torcida. Espera mais, tenta menos, olha mais, corre menos. Por quê? Como Tostão pontuou, não há resposta.

Por outro lado, é possível buscar uma explicação técnica. Quando joga em casa, o Atlético usa o combustível vindo da arquibancada para se arriscar em posicionamento quase suicida, com os zagueiros postados sempre perto da linha do meio-campo. Mas o Bayern e a Alemanha, por exemplo, não fazem isso? Sim, porém, são times extremamente técnicos que correm poucos riscos devido à posse de bola quase total que detêm. Quando a perdem, sustentam a pressão para sufocar o adversário e roubá-la novamente.

A equipe do Atlético não tem talento para segurar a bola com troca de passes. Vale-se apenas da segunda parte do manual alemão, citado no parágrafo anterior: Galo Doido em busca do prato de milho. Além disso, não tem vergonha de tentar. Não pretende se mostrar paciente. É bola na área do adversário sem parar. Tanto que, na Série A, aparece no Top 3 das equipes que mais erram cruzamentos: o número passa de 500 nas 33 rodadas já realizadas. Isso porque não entram nas estatísticas aqueles feitos de mão, em cobranças de lateral incrivelmente realizadas por Marcos Rocha.

Foi na base do chuveirinho que o Alvinegro chegou a três dos quatro gols que lhe deram a classificação à final da Copa do Brasil. No último (confira no infográfico), foi preciso levantar a bola duas vezes seguidas. Quando Dátolo cobrou o escanteio, cinco atleticanos estavam dentro da área do Fla e três se colocavam em sua entrada para pegar a sobra. Ou seja, restavam apenas o volante Leandro Donizete e o goleiro Victor para defender um possível contra-ataque rubro-negro.

Pacto com o 'acaso'

Por sua vez, o Flamengo tinha seus 11 atletas na defesa, mas mal posicionados. Todos estavam dentro da área no momento da batida de Dátolo. Como deu rebote, três saíram desesperados para impedir uma finalização. Isso acabou desarrumando a zaga e deixando a conclusão do lance ao 'acaso'. E como o Galo sabe 'manipular' o imponderável! Luan balançou a rede após duas 'pererecadas' na cozinha do Fla.

Amanhã começa a final da Copa do Brasil e a diferença triste para o Atlético é que o primeiro jogo será no seu mando, o Independência. Assim, a torcida, que vai ser 90% alvinegra na praça, precisará inverter a lógica da campanha 'Eu acredito!'. Minha aposta é no título do superior Cruzeiro, mas fico de olho no que o pacto do Galo Doido com o 'acaso' pode aprontar.

