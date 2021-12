Para fazer gol, tem que ter fome. São raros os jogadores que nunca balançaram a rede, pois uma hora a chance aparece. No entanto, aos que querem comemorar mais vezes que o normal, esperar o destino sorrir não é a melhor opção.

Talvez poucos se lembrem, mas Paulo Henrique Ganso iniciou de forma faminta sua carreira. Após um 2008 de jogos escassos, foi em 2009, aos 19 anos, que o meia apareceu para o mundo. Ali surgiram também os primeiros gols. Foram nove, sua segunda melhor marca anual logo na temporada de estreia (de fato) como profissional.

Era o começo de uma história marcada por transformações e questionamentos. Seu talento é absolutamente raro e indiscutível, mas sua postura em campo e capacidade de produzir para a equipe geram críticas negativas até os dias atuais.

Na última passagem de Muricy Ramalho pelo São Paulo, o técnico martelou cobranças públicas com o objetivo de atingir de maneira mais eficiente os ouvidos do então pupilo. Ganso precisava entrar mais na área, marcar mais gols, fazer com que sua classe fosse decisiva para o time.

Neste domingo, no 1 a 1 do Tricolor com o Ituano, o armador anotou um tento que, caso fosse mais frequente, tornaria desnecessárias as exigências. No momento em que a bola saiu dos pés do volante Thiago Mendes para o centroavante Calleri, que havia se deslocado para a direita, Ganso estava fora da área. Havia dois jogadores do São Paulo e quatro do Ituano mais adiantados que ele, o que não o impediu de arrancar rumo à pequena área, ultrapassar todos e completar com categoria o cruzamento de Calleri.

Um gol que parece decretar o término de uma fase indolente de sua carreira, o fim da greve de fome. Só neste comecinho de ano, Ganso já marcou seis vezes, o dobro em relação a toda a temporada de 2015. Influenciado pelos últimos anos de futebol insosso do meia, motivei-me a mapear todos os 58 gols já feitos por ele esperando encontrar poucos exemplares semelhantes ao de anteontem (no infográfico, as cores definem os anos dos gols; azul corresponde a 2009, verde a 2010, amarelo a 2011, vermelho a 2012, preto a 2013, roxo a 2014, verde claro a 2015 e cinza a 2016).

Mas me enganei. Grande parte de seus tentos tiveram o toque final na pequena área ou nas proximidades dela. Foram 28 (48%). No entanto, o número veio sofrendo diminuição proporcional ao longo dos anos: de seis (67%) em 2009 a três (33%) em 2014. Paralelamente, subiu a estatística de gols de fora da área: de um (11%) em 2009 a três em 2011 (60%), 2012 (38%) e 2014 (33%). Em 2016, há equilíbrio no mapa de tentos: dois de dentro da pequena área, dois de fora e mais dois da altura da marca do pênalti.

Detalhe importante. Em 2009 e 2010, Ganso aproveitou a boa estatura (1,84 m) e a técnica refinada para marcar seis tentos de cabeça, mais do que os quatro que vieram de 2011 até hoje. Naquela época, quando tinha cobrança de falta ou escanteio, o meia ia à área para tentar o gol. Atualmente, prefere bater. E não é que ele tenha lá muito sucesso em cobranças de bola parada. Soma dois gols de falta e um de pênalti em toda a carreira.

Nosso colunista Tostão defende o retorno de Ganso à Seleção Brasileira. Realmente, é difícil não ceder aos encantos de um jogador genial. Apesar de o canhoto ainda precisar comprovar a volta do apetite por uma trajetória correspondente ao seu talento, tendo a concordar com Tostão. No meio de tantos convocados dotados de inteligência tática somente sem a bola, há espaço para um jogador inteligente com ela nos pés.

