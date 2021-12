Fenômeno solitário

Uma bola roubada seguida de arrancada inicial de 20 metros a quase 40 km/h. O Barradão trepidava em clima de tensão e ao impacto das rápidas pisadas da fera no gramado. Um marcador à frente, dois colegas ao lado. Não. Ele não passaria aquela bola. Tanto que um dos que poderiam desejá-la logo veio a si e desistiu. O outro, iludido pelo presente recebido no gol anterior, foi até o fim. Em vão. Apenas assistiu ao desabamento do pobre oponente e comemorou ao balançar da rede.

O estupendo gol que definiu o 3 a 2 do Vitória sobre o Atlético-PR neste domingo coroou a absurda atuação de Marinho. Foi o único com apresentação puramente solo. Teve desarme, arrancada, drible e finalização precisa. Tudo isso em jogada de contra-ataque, sua especialidade desde que começou a se destacar no Ceará, em 2015.

Porém, no Leão, Marinho vem sendo obrigado a sair da zona de conforto. Principalmente contra adversários que chegam ao Barradão para atuar de forma retraída. Aí, raramente tem contra-ataque à disposição. É preciso decidir, sem auxílio devido, ante defesas postadas.

É o que se tem visto nos últimos jogos e se viu nitidamente anteontem. Marinho fez despertar dentro de si um fenômeno, como se um monstro feroz alterasse a cada partida sua personalidade mais tranquila no dia a dia.

O atacante assumiu de maneira instintiva e talvez inconsciente que a salvação do Vitória depende quase que exclusivamente dele. Os números indicam que o setor ofensivo do Vitória foi capitaneado por ele desde o início do campeonato, mas a aventura solitária acirrou-se nos últimos tempos. Nos dois jogos mais recentes, o Rubro-Negro marcou cinco gols. Três de Marinho e dois com assistência dele. Nos quatro duelos precedentes – dos quais ele só participou dos minutos iniciais do primeiro da série, até se contundir – a equipe não balançou a rede. Antes, vinha de dois triunfos com seis gols, um marcado por Marinho e outros quatro com participações diretas suas.

Por conta dessa necessidade de fazer as coisas acontecerem mesmo fugindo um pouco às aptidões habituais – pelo menos as que não tinham sido percebidas até então, como a atitude de cobrar quase todas as faltas e escanteios – escolho os outros dois gols sobre o Furacão como os símbolos da vitória épica. Mesmo que não tenham sido tão belos.

No tento inaugural, ilustrado no infográfico acima, Marinho tinha uma opção de passe comum, lateral, e outra de cruzamento. Rodeado por sete rivais, decidiu chutar. Após desvio em dois rivais, a bola voltou para ele, que viu o cerco se fechar ainda mais pela multidão de defensores. Não tinha mais como partir em velocidade, era preciso buscar outra solução. E ele encontrou: um chute genial, de bico, no único espaço possível.

No segundo gol, havia marcador e cobertura. Nada suficiente para evitar o drible curto e o chute cruzado para David completar para a meta.

Marinho Bryant

O protagonismo de Marinho no Leão lembra o de astros do basquete que monopolizam o jogo e usam os companheiros apenas como peças estratégicas para que seu próprio talento se sobressaia. Em seus tempos áureos no Los Angeles Lakers, Kobe Bryant tinha simplesmente a tarefa de colocar a bola embaixo do braço e ‘vencer’ todas as partidas ‘sozinho’. Foram cinco títulos conquistados na NBA.

No Vitória, Marinho é líder em finalizações certas (30, 5º no campeonato) e erradas (59, 2º no campeonato), em faltas sofridas (118, 1º no campeonato), nos dribles certos (39, 1º no campeonato) e errados (13, 4º no campeonato). Também é, disparadamente, quem mais perde a bola no time. Porém, depois de ontem, quem mais se atreverá a reclamar quando isso acontecer?

