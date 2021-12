Feito para os médios

Em 2015, quando Kieza vivia sua melhor fase no Bahia, um colega que trabalha no departamento de análise de desempenho do Corinthians me procurou. O jogador estava sendo observado pelo Timão e ele queria saber minha opinião. Entre outras coisas, eu disse desconfiar que Kieza não se daria bem em um clube de ponta.

O tempo passou, esse colega não tocou mais no assunto e o Corinthians não fez a contratação. Quem apostou no atacante foi o São Paulo, time no qual Kieza não se adaptou. Entrou em campo duas vezes, o suficiente para causar a ira da exigente torcida, e acabou negociado para o Vitória.

Aqui, voltou a exibir o futebol dos tempos de Bahia, talvez até em versão melhorada. Há diversas teorias sobre as razões que fazem um jogador, em curto espaço de tempo, ter sucesso em um clube e ser um fiasco em outro. Quem vê o lado psicológico acredita que a diferença de responsabilidade afeta o desempenho do atleta. Sobre o campo, argumenta-se que o sobe e desce é proporcional à disparidade de nível entre as equipes.

Vejo no caso de Kieza - que já fracassou também no Cruzeiro e no Fluminense, mas fez muito sucesso no Náutico - um pouco das duas visões, e acrescento outra. As principais virtudes do jogador não são exatamente as mais procuradas e/ou notadas. Kieza tem como característica participar de forma efetiva em equipes que não priorizam o jogo técnico e de imposição. Ele não será o centroavante que vai fazer o pivô com maestria, protagonizar tabelas bonitas ou dominar a área com um posicionamento estratégico. No entanto, vai ser aquele que ganhará 'bolas perdidas' pelo alto ou pelo chão, sempre dará opção para passes em profundidade nos contra-ataques e brigará pelo gol de qualquer forma quando estiver dentro da área.

Participativo

Isso faz de Kieza o típico herói médio do futebol. Falta talento para brilhar em alto nível, mas sobra disposição para se diferenciar em times como Bahia e Vitória. E ainda pesa, de fato, a questão psicológica, já que Kieza está acostumado a exercer papel de líder, com o resto da equipe atuando quase sempre em função dele. Em uma equipe de ponta, seria preciso muita paciência até atingir esse patamar.

No Leão, ele é rei. Dos 18 gols do time no Brasileirão, o capixaba marcou seis (33%) e apareceu de maneira decisiva em 10 (56%), todos ilustrados no infográfico abaixo - nenhum jogador do Vitória participou de tantas tramas que geraram gols quanto Kieza; Diego Renan fica em segundo, com oito participações. Os círculos vermelhos representam, desde a origem, os lances nos quais o atacante colocou a bola na rede. Os círculos pretos mostram suas contribuições, ainda que não tenha dado nenhuma assistência, em outros tentos.

Chama atenção a forma de contribuir. Em um gol, o simples ato de saltar para tentar alcançar uma bola cruzada provocou confusão no sistema de marcação adversário, e Victor Ramos pôde dar uma de artilheiro. Outro tento só saiu porque, após um dos muitos chutões que o Rubro-Negro dá durante as partidas, ele ganhou a disputa aérea com o beque e tocou de cabeça para Vander cruzar. Marinho aproveitou rebote e estufou a rede.

No empate de domingo, por 1 a 1, com o Atlético-PR, ele se deslocou para receber em profundidade e sofrer o pênalti convertido por Diego Renan. O mesmo tipo de lance se repetiu em outros dois gols marcados diretamente por Kieza. No leque de contribuições, consta também um roubo de bola que, após dividida com o goleiro, deu a chance para Marinho marcar por cobertura. Seus quatro gols restantes foram de puro oportunismo, em bolas cruzadas à área.

A disposição para ajudar uma equipe de poucas soluções técnicas tem feito do camisa 9 o principal destaque do Vitória, acima até de Marinho - que aparece quase que exclusivamente via jogadas individuais. O problema é se o time apresentar melhora. Aí, Kieza terá de se reinventar.

