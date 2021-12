Entre as inúmeras frases feitas do futebol, várias saíram da divertida cartilha do folclórico Dadá Maravilha. Umas das mais repetidas por aí é a que intitula esta coluna. Geralmente usados para rebater de forma empírica argumentos mais bem elaborados, esses mandamentos não raras vezes acertam na mosca.

“Não existe gol feio. Feio é não fazer gol”. Como não assinar embaixo quando o time mais festejado do momento, com um técnico partidário de um futebol mais lúdico e vistoso, segue à risca as palavras do lendário atacante?

Quando se pensa nas equipes comandadas por Pep Guardiola, vêm logo à mente as insistentes trocas de passe com a bola pelo chão. E, por consequência, vários gols sendo marcados em jogadas desse tipo. Algo que tem ocorrido aos montes ao longo da excelente temporada que faz o Manchester City. Nas últimas partidas, porém, apareceram com maior intensidade as dificuldades e os problemas tiveram que ser resolvidos de outra maneira.

Nos três jogos mais recentes, o time inglês somou uma derrota e dois triunfos, com cinco tentos anotados. Quatro deles (80%) surgiram do tipo de iniciativa ofensiva mais infame do futebol: a bola levantada para a área. Sim. Infame. Mas, acima de tudo, necessária.

Enquanto na época de Barcelona, quase todas as cobranças de faltas laterais e escanteios serviam como uma continuidade da troca de passes da equipe, no City, invariavelmente, cruzamentos são efetuados. Lição aprendida por Guardiola no comando do Bayern. Se você conta com esse potencial, aproveite. Afinal, dispor de uma união de craques técnicos e hábeis como a que tinha o Barça de sua época é uma raridade. Só o melhor time que já vi na vida podia apostar tudo no ‘futebol total’. O City, apesar de contar também com diversos atletas de técnica apurada, é, inegavelmente, muito inferior àquele Barcelona neste quesito.

O infográfico acima mostra a trajetória da bola nos ‘chuveirinhos’ que resultaram nos gols citados. Dois deles construíram o decisivo 2 a 1 sobre o arquirrival Manchester United neste domingo. O City foi sempre superior, exerceu seu típico domínio com muita posse de bola e toques pelo chão, mas os gols só saíram quando o time recorreu aos cruzamentos em bolas paradas.

No primeiro tento, De Bruyne cobrou escanteio, Otamendi e Lukaku disputaram a redonda e ela sobrou para David Silva, que marcou. No segundo, Silva cobrou falta para a área, Lukaku afastou mal, a bola bateu em Smalling e sobrou para Otamendi mandar para a rede. Em resumo, dois gols de baba. Consequência dessa alternativa de jogo: com quatro tentos anotados, o zagueiro argentino Otamendi é o quinto maior artilheiro da equipe no Campeonato Inglês; beque como ele, Stones é vice-artilheiro do time na Liga dos Campeões, com três gols.

Mas é preciso ressaltar que o City possui repertório. Diante do United, criou 10 chances claras de gol, cinco delas em contra-ataques (o que se explica pelo fato de os Diabos Vermelhos, atrás no placar, terem se lançado à frente nos minutos finais). Três saíram dos ‘chuveirinhos’ e duas em trocas de passes.

Declínio de Jesus?

Não é impressão só minha. A evolução no futebol de Gabriel Jesus sofreu uma interrupção nesta temporada. O camisa 9 da Seleção Brasileira tem se mostrado excessivamente afoito, pouco consistente, com escolhas erradas na maioria das jogadas. Algo que pode ser preocupante às vésperas da Copa do Mundo.

Neste domingo, Guardiola não pensou duas vezes quando resolveu mandar a campo mais um zagueiro: sacou Jesus na hora, no início do segundo tempo. Tite tem motivos para confiar no garoto, mas é bom pensar também num plano B.

