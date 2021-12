Fado de mais de uma nota

O samba brasileiro e o tango argentino têm uma nota só. Menos malemolente do que o habitual, o partido-alto mambembe se apoia de forma exclusiva no autodidata Neymar, e não faz dançar o povo. Já o triste lamento albiceleste até encanta em vários momentos, mas a intensidade do clímax pesa nos ombros de sua estrela.

Messi, melhor do mundo na última eleição da Fifa. Neymar, terceiro colocado. O segundo foi Cristiano Ronaldo, campeão da Euro por Portugal neste domingo, diante da França: o primeiro título relevante da história de sua seleção.

Talentoso como os outros dois e igualmente decisivo, CR7 é o craque e líder do selecionado luso, mas, em contrapartida ao menor número de coadjuvantes de luxo na comparação com Brasil e Argentina, a afirmação de que o fado português também seria de uma nota só é falsa.

E a constatação não tem embasamento primário, o que seria fato se minha teoria tivesse só o argumento da vitória lusitana na decisão mesmo com a saída por lesão de Cristiano ainda na etapa inicial. O título sem o astro em campo serviu para evidenciar algo que pode não saltar aos olhos.

O gajo da Ilha da Madeira foi o artilheiro (três gols) e líder de assistências (dois passes decisivos) do time na Euro, mas o esquema armado pelo técnico Fernando Santos não gira em torno dele - ou não deve girar, apesar de por vezes isso acontecer devido ao seu prestígio.

Ter uma das equipes mais miscigenadas de sua história, com nove negros em um elenco de 23 jogadores, dá a Portugal o mesmo benefício que faz do Brasil a seleção mais vencedora do mundo. Embora eu não conheça um estudo específico sobre o assunto, não tenho dúvida de que algumas habilidades e valências físicas estão associadas às diferentes raças. Ou seja, a mistura confere a um time uma possibilidade maior de ter jogadores de estilos variados.

Dependente dos colegas

Com o tempo, Cristiano tornou-se um centroavante que cada vez mais precisa da iniciativa dos colegas para ter as oportunidades de marcar. São raras suas intervenções para construir jogadas. Assim, passam a ser importantíssimas as presenças do experiente Nani e da promessa Renato Sanches, ambos meia-atacantes negros, velozes e habilidosos. Dos pés deles saem os principais lances pelas pontas, que procuram encontrar no meio da área a cabeça ou os pés mortais de CR7.

Talvez seja neste detalhe que more o único grave sintoma de dependência. Quando Cristiano está em campo, Portugal tende a insistir nos chuveirinhos à área para que ele brigue pelo gol. Dos 24 times da Euro, Portugal foi, disparadamente, aquele que mais efetuou cruzamentos: 204, média de 29 por partida. Desses, apenas 49 encontraram companheiros na área. O aproveitamento de 24% deixa a equipe distante dos 33% da Islândia, líder no quesito.

Pode, então, não ter sido coincidência o fato de que o único dos sete gols no torneio no qual Portugal exibiu o que há de melhor no futebol moderno - roubo de bola no campo ofensivo e troca rápida de passes até a conclusão - foi marcado na ausência do astro: o tento do título (veja no infográfico).

Mérito do roubo de bola e da construção inteligente do lance do meia João Moutinho, um dos poucos do setor com característica de trabalho com posse de bola. Da sua trama com o dinâmico volante William Carvalho e o veterano atacante Quaresma surgiu a oportunidade para Éder - mais um jogador negro, assim como Carvalho - usar sua força para ganhar do zagueiro Koscielny e acertar o canto em chute forte de fora da área. Incrível como, sem tomar nenhum impulso, ele conseguiu dar potência à sua conclusão. Fantástico mesmo, como Cristiano Ronaldo sabe ser, mas não só ele.

