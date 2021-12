Evolução aos 30

Ao fim da 36ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro assegurou seu bicampeonato, o Bahia carimbou passaporte para a Série B de 2015 e o Vitória voltou à zona da degola. Fatos importantes que ignorarei aqui.

O tema da coluna me veio quando vi os melhores momentos de Corinthians x Grêmio. Lembrei de cara de um exercício que fiz semanas atrás: montar um time com os melhores estrangeiros que já atuaram no país.

Como não levei em conta os gringos de que só ouvi falar, escalei o peruano Guerrero no ataque. E o curioso é que, quando o Timão anunciou sua contratação, em 2012, cravei que ele só faria turismo por aqui.

É que eu o via apenas como um jogador que entrava no segundo tempo das partidas do Bayern de Munique para tentar o gol em jogada aérea. Fez 13 em 44 jogos. Depois, no mediano Hamburgo, não melhorou muito seu desempenho.

Chegou ao Corinthians já aos 28 anos e, apesar de ter anotado tentos decisivos como o da final do Mundial contra o Chelsea, não me impressionou até esta temporada, quando passou a mostrar habilidades que talvez nem ele soubesse que tinha.

O primeiro jogo que me chamou atenção foi justamente o duelo de ida com o Grêmio, em agosto. O Tricolor venceu por 2 a 1, mas Guerrero foi o melhor em campo. Jogou aberto pela esquerda e levou constante perigo em entradas na área pela diagonal. Desta forma, marcou o único gol da sua equipe.

No domingo, já em sua função de origem, inspirou este texto com um gol e uma jogada no estilo Ibrahimovic, conhecido por vencer a própria pesada estrutura corporal para realizar lances que exigem a destreza típica dos mais pequeninos.

Antes de dar a vitória aos paulistas em um lance no qual teve a sorte que deve acompanhar os goleadores, ele fez o Itaquerão tremer em solo que durou agitados dez segundos.

Após chutão de Fagner, a bola sobrou no círculo central. Primeiro, Guerrero aproveitou seu 1,85 m para ganhar do gremista Bressan pelo alto. Depois, desfilou técnica e potência. Com um só toque, deu um drible da vaca em Rhodolfo e chegou à intermediária. Em duas mudanças repentinas de direção, ganhou novamente dos mesmos adversários e mandou um chutaço que por pouco não encontrou o ângulo de Marcelo Grohe.

Bom nos números

Jogada individual que coroou uma atuação pulsante, com cinco finalizações (além das duas já citadas, uma outra acertou a trave e as duas restantes foram defendidas pelo goleiro). O número de conclusões certas (três) é superior à média do líder da estatística na Série A: o cruzeirense Marcelo Moreno, que já acertou a direção da meta 41 vezes (1,37 por jogo). Guerrero aparece em 7º no ranking, com 32 (1,23 por jogo). O corintiano também supera Moreno no aproveitamento das finalizações. O peruano acerta 48% dos chutes que tenta, contra 45% do boliviano.

Dentro do time, Guerrero se destaca como principal artilheiro (11 gols), maior finalizador (66 chutes), segundo colocado nos dribles (31 executados), e terceiro melhor garçom, com três assistências e 33 passes para conclusões dos colegas.

Aos 30 anos, o atacante negocia renovação de contrato com o Timão, mas vejo bons times da Europa que precisam de um jogador como ele. É bom os corintianos aproveitarem bem os possíveis últimos momentos do melhor centroavante gringo que vi atuar no Brasil.

