Eternos Futuros

De 36 finais em Mundiais de base, seleções africanas marcaram presença em 16, com oito conquistas. Essa história começou com a mesma Nigéria que sagrou-se neste domingo campeã sub-17 ao fazer 2 a 0 em outro time da África: Mali.

Desde 1985, quando os nigerianos faturaram o Mundial da categoria pela primeira vez, começou a espera pelo protagonismo africano na Copa do Mundo profissional. Houve evolução, mas nenhuma seleção jamais passou das quartas. Faltaria, vociferavam, responsabilidade aos excessivamente descontraídos atletas.

Não digo que era uma análise equivocada (é superior àquela preconceituosa que insinua que uma suposta adulteração de idade em massa explica o sucesso dessas seleções em torneios de base), mas, após uma série de mudanças na forma de jogar dos africanos, os vejo hoje mais longe de um resultado expressivo do que quando diziam que eles eram brincalhões demais.

O negócio foi feio entre Nigéria e Mali anteontem. Coloquei para gravar e só comecei a assistir após as 23h. Invadi a segunda-feira enojado. A Nigéria, que faturou o título, segue os passos de Gana, time do continente com maior sucesso nas últimas edições da Copa do Mundo. Exibe um jogo de obediência tática e velocidade, prioritariamente físico - quando chegam ao profissional, os jogadores percebem que a vantagem física diminui.

Já Mali, a equipe derrotada, possui um estilo mais 'nativo'. Seus jogadores arriscam tabelas insinuantes (não completaram nenhuma durante a partida) e driblam bastante. No duelo, os malinenses deram sete dribles completos, contra três dos nigerianos.

Mas o que imperou mesmo foi um perde-ganha interminável, seja por desarmes dos 'pilhados' jogadores de marcação, erros bizarros de passe ou chutões que apenas devolviam a redonda ao adversário. Nas 'rifadas' de bola, o placar foi de 44 a 27 'a favor' da Nigéria, que mostrou uma boa atualização em seu futebol em ao menos um aspecto.

A marcação por pressão executada pelas Águias Douradas funcionou perfeitamente. As roubadas de bola no campo de defesa de Mali foram incontáveis, mas quatro delas geraram lances de extremo perigo. Em um desses saiu o segundo gol nigeriano.

A inocência do goleiro Samuel - que tentou sair jogando da forma mais contra-indicada possível, passando a bola no centro da intermediária defensiva para Haidara - acabou em desarme de Chukwueze, que logo passou para Bamgboye balançar a rede.

Mama África

A improvisação que hoje falta ao futebol africano, depois da forte intervenção europeia, sobra em um brasileiro, filho distante e parcial do continente em discussão.

Fazer um gol daquela forma, com banho de cuia e chute de primeira, não é a coisa mais anormal do mundo - quem não lembra de Nonato 'Todo Duro' contra o Atlético-MG em 2001? Mas a decisão espontânea de girar o corpo com a bola no alto, quando o usual seria só dominar e finalizar, impressiona. E ainda há quem discuta seu talento fenomenal?

