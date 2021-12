Até pouco tempo atrás - pouco mesmo - eu diferenciava Bahia e Vitória da seguinte forma: enquanto o Tricolor tinha um estilo definido de posse de bola e marcação por pressão, o Rubro-Negro jogava 'ao Deus dará'. Era bola no pé, coração na ponta da chuteira e torcer para tudo dar certo.



A situação já vinha mudando e, após o Ba-Vi de sábado, atualizo minha definição: o Bahia atravessa crise existencial e busca alternativas para seu estilo engessado, enquanto o Vitória encontrou definitivamente sua forma de jogar, em transição, de maneira veloz e objetiva, sempre armando o bote nos contra-ataques.



No 4 a 1 de sábado, o Leão marcou dois de seus gols da mesma forma: roubando a bola e partindo com decisão à frente, em linha reta. Vamos em ordem cronológica.



O primeiro tento foi um caso à parte, distorção de uma realidade minimamente aceitável. Durante os 10 segundos de preparação de Escudero para cobrar o escanteio, Rhayner foi se aproximando para a clássica execução da tabelinha curta. Mesmo com um intervalo de tempo tão grande, apenas um atleta tricolor - o lateral Adriano - ousou se mexer para incomodá-los. O atacante Willians chegou com a jogada em curso. Ambos acabaram envolvidos antes de Escudero colocar a bola na cabeça de Guilherme Mattis, livre.



Depois disso, o jogo seguiu equilibrado até seu instante crucial: o do segundo gol do Vitória (confira no infográfico). O Bahia vivia seu melhor momento quando, aos 18 do 2º tempo, acabou vazado de novo. Graças ao que este Vitória tem de melhor e ao que este Esquadrão tem de vulnerável.



Com um primeiro volante de baixa estatura e pouca força física, o Tricolor está invariavelmente sob constante risco de ser pego desprevenido. Foi o que ocorreu após uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para Pittoni na intermediária ofensiva, mas ele perdeu no corpo para o atacante rubro-negro Elton. A partir daí, o Vitória deu 12 toques na bola em 12 segundos até, depois de 50 metros percorridos no lance, Diego Renan sofrer o pênalti cometido por Adriano.



Destaque para o toque de primeira de Escudero, que acionou logo no começo da jogada o atleta-chave deste Leão letal: Flávio, meia que faz papel oposto aos do Bahia. Tem como tarefa partir sempre em velocidade com a bola dominada para construir lances agudos, enquanto os tricolores se encarregam de proteger a posse da redonda ao máximo, mesmo que isso signifique ousar quase nada.

adblock ativo