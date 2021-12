Escolho a França

Pressa ou paciência? Profusão ou parcimônia? Dificilmente alguém vai pensar, ponderar e escolher as primeiras opções. A calma costuma ser indicada pelos mais sábios, e a afobação, em geral, é involuntária. No futebol, acontece mais ou menos do mesmo jeito.

Não há como não admirar a revolucionária maneira de atuar de times como, por exemplo, Bayern/Alemanha e Barcelona/Espanha. É digna de contemplação, encantamento. Como conseguem errar tão pouco? Como todos os componentes da equipe, até mesmo o goleiro, são capazes de tratar a bola com destreza? Como conseguem correr tanto, pressionar famintos a saída de jogo do adversário e, ainda assim, postar-se em campo de maneira que terminem as partidas com menos quilômetros percorridos que os jogadores rivais? São perguntas que me faço até hoje.

Porém, estou em um momento diferente. O tal do 'bola pra lá, bola pra cá' me provoca mais bocejos que antigamente. E, confesso, tenho preferido ver times menos organizados, menos programados, mais sedentos. Este é o caso da França, que trucidou no domingo a Islândia, até então dona de um dos sistemas defensivos mais elogiados da Eurocopa. Anteontem, levou mais gols do que os somados em seus quatro jogos anteriores.

Sucumbiu à avalanche francesa, que executou 15 finalizações para marcar cinco gols. Já os islandeses chutaram 11 vezes para anotar dois tentos. Ou seja, numa visão simplória, veremos na semifinal de quinta-feira o monólogo alemão, que dá as cartas e pouco oferece chances aos rivais, diante do turbilhão francês, que sufoca e, ao mesmo tempo, concede em não raros momentos campo para os adversários responderem às suas ousadas iniciativas.

Torcerei pelos Les Bleus pelo fato de, agora (neste ano, neste mês, talvez não nos próximos), simpatizar mais com seu estilo. Porém, enxergo até risco de um novo 7 a 1. Aconteceria novamente em uma semifinal, com uma seleção anfitriã. Tudo que os alemães esperam é uma fera afoita para domar. Assim, Deschamps precisará conter um pouco o ímpeto de seus pupilos, sem tirar a vocação agressiva do time.

Rapidinha

Ao ver um jogo da França, esqueça as tramas hispano-germânicas de 30, 40 passes. O meio-campista mais recuado no confronto com a Islândia foi o rebelde Pogba. Sem paixão pela posse da bola, ele quase sempre apressa-se para definir os lances.

Fiz um cálculo levando em conta apenas o primeiro tempo do duelo deste domingo - a etapa final, já com 4 a 0 no placar, foi só para constar. A França teve mais de 60% da posse de bola, mas só uma de suas 39 tramas nos 45 minutos iniciais superou 20 passes. A maioria - 26 (67%) - não chegou a 10. Os melhores exemplares, no entanto, tiveram essa média.

Em três dos quatro gols, a jogada foi trabalhada desde o setor defensivo, mas os lances acabaram resolvidos com passes longos no momento em que todos os islandeses estavam atrás da linha da bola. Nos dois primeiros tentos, foram dez bolas trocadas, com Matuidi lançando da linha do meio-campo para o gol inaugural de Giroud e Pogba acionando Griezmann na jogada que originou o 2 a 0. O time ganhou escanteio e, após a cobrança, o próprio Pogba marcou de cabeça.

O terceiro tento foi mais rápido: roubada de bola no campo ofensivo e oito passes trocados até a conclusão de Payet de fora da área.

O quarto - ilustrado no infográfico - repetiu a fórmula dos dois primeiros. O 13º passe da trama foi uma verticalização de Pogba, que se concluiu com toque de letra de Giroud e finalização de Griezmann - este descoberto frente a frente com o goleiro após ter participado da jogada no campo de defesa.

Depois de ver com atenção Alemanha x Itália e França x Islândia, prevejo na semifinal de quinta domínio de bola e imposição alemã com nível máximo de paciência. Dos franceses (percebam o quanto é bem mais interessante!) não sei o que esperar.

