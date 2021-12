Era só a olimpíada

Era entre junho e julho. Messi bailava para, no fim, ficar com mais um vice de Copa América e assombrar o mundo com um anúncio - já revisto - de aposentadoria da seleção argentina. No campeão, o Chile, Alexis Sánchez e Vidal mostravam como o futebol de alto nível chegou definitivamente ao seu país.

Na Europa, Cristiano Ronaldo fazia história com uma equipe que ninguém mais acreditava ser capaz de conquistar algo relevante. Derrotados na final pelos portugueses, os franceses Pogba e Griezmann eram festejados até ali. Campeã do mundo, a Alemanha de Neur e Kroos afirmava seu estilo técnico e seguro que destroçou o Brasil na Copa de 2014.

Enquanto tudo isso acontecia, Neymar estava em outra(s) festa(s). Não a das grandes estrelas do futebol mundial, mas a da curtição: champanhe até para despejar na piscina, mulheres e muitos vídeos vazados na internet.

Vão dizer que não é legal? É, sim! Talvez dissessem que não se ele não tivesse conduzido o Brasil ao inédito ouro olímpico no futebol contra uma Alemanha, que, honestamente, não tinha nenhum jogador conhecido por mim. Antes, tinha derrotado o fortíssimo time de Honduras na semifinal e empatado com África do Sul e Iraque na primeira fase.

Mas não importa. A teoria de que a torcida não se empolga mais com a Seleção Brasileira foi abaixo. Esqueceram escândalos da CBF, derrotas para timecos, 7 a 1... Afinal, era o título que faltava para a Amarelinha. Faltava mesmo? Por sinal, a Alemanha não tem. Só que para eles não faz falta.

Para Neymar, serviu como resposta a críticos - não sei exatamente quais. "Vocês vão ter que me engolir", disparou. E o povo aplaudiu. Para mim, ter tirado férias enquanto os melhores futebolistas do planeta estavam nos holofotes - tudo como 'treino' para um 'torneio amador' - foi uma vergonha.

Não vejo sentido no futebol olímpico. Com a regra de permitir só três jogadores com mais de 23 anos e a não obrigação de os clubes cederem seus atletas, a disputa torna-se uma aberração. Ninguém quer ver (bom... tem a massa verde e amarela, mas talvez, agora com o ouro na coleção, até essa parte do Brasil também deixe para lá).

Há quem defenda que a Olimpíada deve ter os melhores atletas em todos os esportes, o que incluiria o futebol. Já eu proponho a exclusão da modalidade do programa. O futebol não se compara aos outros esportes, já tem o seu momento de atenção total da humanidade durante a Copa do Mundo. Nos Jogos, haveria uma espécie de nova Copa? Para quê? E as Eliminatórias, como seriam?

Neymar garçom

Só para lembrar que esta coluna trata de observações táticas, trago o que vi de interessante na formação usada pelo treinador baiano Rogério Micale durante a Rio-2016.

Aproveitando a absurda superioridade técnica do Brasil em relação aos concorrentes, armou um time com quatro atacantes. Ou melhor, copiarei aqui o que disse Paulo Calçade, comentarista da ESPN Brasil: "No 4-2-3-1 da seleção, qualquer um dos três pode ser o um". Ou seja, a movimentação constante dos quatro homens de frente confunde a marcação e dá opções para Neymar se destacar mais como garçom. Afinal, o astro não vai dividir o protagonismo. Precisa de mais coadjuvantes que se infiltrem na área adversária para ele ter um brilho maior. Algo interessante para Tite pensar.

Destaquei do 1 a 1 de sábado com a Alemanha, que terminou com o título brasileiro nos pênaltis, os lances em que o craque - sempre partindo da esquerda para o centro, deslocamento em que se sente mais confortável - distribuiu passes importantes. Os círculos brancos representam os lances que acabaram não dando em nada; os azuis, passes que clarearam jogadas; os amarelos, assistências decisivas desperdiçadas pelos colegas (veja no infográfico).

Foi uma atuação inspirada de Neymar. Mas é bom lembrar: era só a Olimpíada.

