Entranhas exploradas

Não sei dizer ainda se acredito no potencial de Charles como treinador. Julgo que, no momento, ele esteja executando um plano emergencial para contornar a herança deixada por Sérgio Soares. Este tinha uma boa ideia - jogar com a posse da bola e de forma bastante ofensiva -, mas falhou ao colocá-la em prática.

O remédio do campeão brasileiro em 1988 foi o mais simples possível: reforçar a marcação, aumentar a estatura do time para sofrer menos gols pelo alto, abdicar da arriscada troca de passes no meio-campo e investir em conexões longas da zaga ao ataque.

Jogo feio miserável, mas que deu resultado (triunfo por 1 a 0) contra os fracos Oeste e Criciúma. No sábado, diante de um adversário bem superior, a derrota por 1 a 0 foi pouco, muito pouco.

Nada funcionou. O time só criou chances esporádicas em cobranças de bola parada, mas pior que isso foi o desempenho defensivo, o foco de Charles.

Incrível como, nos dias atuais - de equipes compactadas, com poucos espaços para trocar passes -, um time tenha cedido tantas brechas para outro ameaçá-lo pelo meio de sua defesa. E o agravante é que, para a partida, o técnico apostou em um meio-campo teoricamente encorpado, com Souza, Tiago Real e Paulinho Dias para fechar a marcação em linha com o mais avançado armador Eduardo.

Acontece que essa linha torta, formada por atletas totalmente dispersos, serviu de atrativo convite aos atacantes e meias do Botafogo. A inoperância de Souza não foi novidade para mim. Chamou-me atenção a apatia de Tiago Real, que durante toda a temporada mostrou-se um atleta bem disposto, principalmente para ajudar na defesa.

Até o gol de Neilton, aos cinco minutos do segundo tempo, o Bota havia criado outras 12 boas jogadas explorando as entranhas do sistema defensivo do Esquadrão. Em nove desses lances o momento crucial aconteceu no enorme espaço deixado entre as linhas tricolores de meio e defesa. O armador Camacho recebeu a bola nas costas dos volantes três vezes para criar jogadas de perigo. O camisa 10 Daniel Carvalho - um dos destaques da partida, apesar da condição física ruim - fez isso em outras duas oportunidades.

Bom para o Alvinegro carioca é que seus volantes, ao contrário daqueles do Bahia, infiltram-se com frequência para participar efetivamente dos lances de ataque.

Rodrigo Lindoso o fez em três das 12 jogadas citadas. Willian Arão, o melhor deles, em outras duas. Mais três investidas ocorreram com passes mais longos, nas costas de laterais ou zagueiros tricolores.

Universo paralelo

O tento isolado do embate misturou quase tudo. No caso, o Bota só não precisou da participação de seus laterais e volantes. Dois atacantes foram o bastante. Neilton saiu da ponta direita, deixou para trás o lateral esquerdo Vitor e entrou no universo paralelo existente entre o meio e a zaga do Esquadrão (os volantes Paulinho Dias e Souza estavam em suas costas; os beques Gabriel Valongo e Gustavo vinham pela frente). Ele usou o centroavante Ronaldo de pivô, deixou todos para trás e concluiu antes que a tardia cobertura do lateral direito Railan chegasse.

O consolo é que, até o fim da Série B, o Bahia não pega mais rivais minimamente qualificados. Quem sabe assim, caso se confirme o acesso, Charles aplique em 2016 o que supostamente aprendeu na Europa.

