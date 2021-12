Entortando a colher

Você deve imaginar o formato de uma colher e fazer com que a trajetória da bola repita exatamente o seu desenho côncavo. Que, girando sobre seu eixo, ela trace no ar a metade de uma circunferência.

Para dar este destino à redonda, pode-se usar a parte interna ou a externa do pé. Nunca golpeando-a em cheio, mas atingindo-a lateralmente. Não é preciso ser um físico para notar por que é tão eficiente chutar a bola desta maneira.

Dando alguns passos à frente, o goleiro 'reduz' o tamanho da meta. Assim, uma bola com trajetória reta tem menos chance de vencê-lo do que uma que fuja do espectro da meta e, graças ao efeito imprimido, retorne a tempo à direção do ponto de partida.

É engraçado encaixar esse detalhe como parte da evolução do futebol quando fala-se apenas do aumento da velocidade do jogo, do aprimoramento da preparação física ou das modernidades táticas.

Não que os craques do passado não soubessem colocar efeito na bola. Ora. Quase todos os peladeiros são capazes de marcar belos gols com esse tipo de jogada. No Playstation, então, basta combinar o botão de chute ao 'R-2' para ser feliz. Mas é muita viagem minha perceber que, de uns tempos para cá, executar finalizações desse tipo se tornou muito mais normal?

Refiro-me ao chute com a parte interna do pé, já que a externa é usada só em situações muito específicas devido ao grau de dificuldade maior em utilizá-la. A chamada 'batida de chapa' com efeito virou febre. Messi e Robben cansam de buscar o ângulo oposto em finalizações que aliam técnica e força para diminuir a chance de defesa dos goleiros.

A moda fez até com que os pontas, antigamente posicionados de acordo com o pé preferido, trocassem de lado. Ou seja, quem é destro atua na esquerda e vice-versa. Assim, aproveitam do modo mais funcional a técnica. Estando em um canto, busca-se o outro para que a curva da bola faça o movimento perfeito de fuga das mãos dos arqueiro.

Tenho 29 anos e não lembro de, quando mais novo, ter visto tantos gols marcados dessa maneira. Por exemplo, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Porto anotou todos os tentos do 4 a 0 sobre o Basel com chutes semelhantes. Parte interna do pé e efeito côncavo.

Agravante: alguém consegue puxar da memória um gol desse tipo de Pelé? E aqui o desafio vai para quem viveu sua época e para quem, como eu, já viu inúmeros vídeos de seus feitos em campo. Aceitei minha própria provocação.

É claro que não assisti aos 1.294 gols do Rei, nem há registro audiovisual de vários deles. Peguei uma amostra de 182 tentos (pouco menos de 15% do total). Dentre todos, apenas um reproduz o 'gol da moda'. No canto esquerdo da área, ele, com o corpo em posição lateral, bate com a parte interna do pé direito e imprime efeito para encontrar o ângulo oposto. Em outro gol, usa a mesma técnica para marcar em cobrança de falta.

Dos 180 restantes, usa o peito do pé para finalizações retas em 103 (28 de canhota). Também utiliza a parte superior do pé em sete gols de cobertura (um de esquerda). Os demais são de cabeça (17), em chutes retos com a parte interna do pé (27 de direita e seis de canhota), com o bico do pé direito (15) e usando o lado externo da mesma arma, a chamada trivela (cinco).

Má ideia

Sábado, no jogo entre Bahia e Campinense, Maxi Biancucchi recebeu boa bola no lado esquerdo da área e pôs para fora a enésima má ideia de atacante tricolor em 2015. Um dos motivos para que o time, em contrapartida ao louvável volume de jogo que sempre apresenta, ainda não tenha conseguido deslanchar e se complique em desafios fáceis.

Tendo mais da metade da meta à disposição pela frente, sem marcador para interceptar um simples chute reto, resolveu afunilar o lance e tentar o 'gol da moda'. A bola encontrou as pernas de um defensor que chegava atrasado e a oportunidade de marcar foi para o espaço (veja no infográfico). Quis imitar o primo famoso e encontrou uma lição: o verdadeiro craque sabe que a solução às vezes está na manobra menos elaborada.

