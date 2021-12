Entendam o audax!

Achar que o goleiro Sidão faz cera, como disse o narrador Milton Leite do SporTV, é ignorar o real propósito de um time audacioso (recebam esse trocadilho logo de cara!). Avaliar que o técnico Fernando Diniz não poderia impor suas inovações em um clube grande porque não aguentaria a pressão, como argumentou o comentarista Mauro Cezar Pereira da ESPN Brasil, é quase uma apologia ao retrocesso.

Leite talvez não tenha percebido que Sidão, quando demora a cobrar tiros de meta, procura, na verdade, opções de passe para não ter de se curvar ao chutão com o qual estamos lamentavelmente familiarizados. Pereira, com sua opinião pretensamente realista, freia de forma involuntária a reinvenção do futebol brasileiro cobrada por ele mesmo.

O Audax - sem entrar no questionável mérito da gestão empresarial - é o melhor exemplo de trabalho de campo no Brasil nos últimos anos. Pouco importa que o fato de o time ser pequeno facilite a manutenção do idealista Fernando Diniz no cargo de técnico. Os grandes também precisam arriscar. Desafiar torcida e imprensa.

Sempre quis falar sobre o Audax, mas nunca consegui. Outros assuntos teimavam em aparecer e se sobrepor. Escrevo agora, na última coluna antes de sair de férias (até junho, galera!). E o momento é mais que oportuno, após a classificação do time à final do Paulista com o empate por 2 a 2 e a vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, sábado.

Primeira consideração depois de ver o jogo duas vezes: erram também aqueles que chamam de 'tiki-taka' o método não usual de atuar do Audax. Fernando Diniz não incentiva a troca de passes como forma de manutenção da posse de bola, estratégia usada pelo Barcelona e pela seleção espanhola na década passada para ter tempo de escolher a melhor jogada e se precaver de ataques adversários.

Diniz é adepto de uma filosofia bem mais ousada. A troca de passes existe - e chama a atenção por muitas vezes ocorrer em áreas perigosas - para fazer a transição defesa-ataque com qualidade e objetividade. As séries de passes nem são tão longas assim. Diante do Timão, a maior teve 11 trocas de bola. Bem diferente daquelas intermináveis do Barça e da Fúria, que por vezes chegavam a 30.

Camacho, o dinâmico

Nos minutos iniciais, com o Corinthians determinado para pressionar no campo ofensivo, o Audax não conseguiu trocar mais que cinco passes seguidos. A primeira trama mais longa aconteceu aos 14 minutos, quando o meia Camacho foi buscar a bola das mãos de Sidão. Camacho, que passou sem destaque pelo Bahia, é peça-chave no esquema de Fernando Diniz. Jogador de dinâmica interessante, jamais vai funcionar se o coletivo da equipe não for forte.

Ele e o outro armador do time de Osasco, Yuri, fazem mais ou menos como Xabi Alonso no Bayern. Recuam para criar e contam com o avanço de ao menos dois dos três zagueiros para passes verticais. Em equipes normais, quando um meia faz isso os zagueiros continuam pregados nos seus setores e as opções de passe acabam ficando reduzidas.

Destaco no infográfico o melhor lance da partida, que demonstra a incrível personalidade do Audax. Mesmo após sofrer pela segunda vez o empate, realizou sua mais bela jogada de transição a 10 minutos do fim. A bola atravessou o campo passando pelos pés de nove atletas - faltaram só os defensores Bruno Silva e Bruno Lima - com 10 trocas de posse em 37 segundos, até a conclusão de Camacho, salva pelo corintiano Felipe em cima da linha.

Mas o Audax não se resume às tramas em passes curtos e verticais. Chutões não são proibidos (foram 25 no jogo), tampouco recuos para o goleiro (entre os seguros e arriscados, somaram-se 16). Para completar, os gols saíram de lances rápidos decididos em chutes de fora, um com roubo de bola no campo ofensivo e outro em esperto contra-ataque.

Eu teria paciência para esperar a fase de adaptação e ter o prazer de ver o meu time com um repertório desse. Você teria caso Fernando Diniz fosse contratado para o seu?

adblock ativo