Em extinção

A primeira mudança que lembro ter visto - ou lido sobre - no futebol foi o suposto fim dos pontas, aqueles atacantes velozes e dribladores que faziam estripulias dos lados do campo. Foram moda dos anos 50 aos 70. Depois, sumiram. De uns anos para cá, voltaram, ainda mais velozes, mas menos habilidosos e cheios de responsabilidades na marcação.

Mais recente é o sumiço do segundo atacante. Com o retorno dos pontas, quase todos os times passaram a jogar no 4-2-3-1. Ou seja, com um centroavante municiado por dois jogadores que atuam pelas beiradas e um apoiador pelo meio. Assim, extinguiram-se as famosas duplas de ataque. Qual a última relevante de que você se lembra? Bebeto e Romário?

E tem o desaparecimento dos pontas-de-lança. Eles eram os verdadeiros camisas 10. Que armavam jogadas, driblavam, davam passes decisivos e faziam muitos gols. Quase sem exceção, eram os melhores de seus times. Agora, as funções estão mais divididas. Um cara é responsável apenas por driblar, outro por distribuir os passes mais açucarados, outro por empurrar a bola para o fundo da rede.

É claro que jogadores como Lionel Messi fazem tudo isso, mas agora eles estão posicionados geralmente no ataque, não no meio-campo. O último desses pontas-de-lança - falo dos geniais, pois ainda existem alguns medíocres espalhados por aí - está bem perto de se aposentar. Na verdade, deve lutar intensamente contra esta ideia na sua própria mente.

"Jogadoraço"

Ele se chama Francesco Totti, é italiano, joga na Roma e foi o único ídolo que tive no futebol. "É um jogadoraço. Tem uma capacidade enorme de fazer gols e servir seus companheiros". As palavras são de Paulo Roberto Falcão, segundo maior jogador da história giallorossa.

Não dá para dizer que o primeiro foi melhor do que ele, mas o desempate se dá por conta de suas escolhas fora de campo. Mesmo tendo recebido propostas milionárias do Real Madrid, onde certamente teria ganho o título de melhor do mundo, Totti preferiu fazer sua história por completo na Roma. Assim, o máximo que conseguiu no prêmio individual foi o 5º lugar em 2001. No mesmo ano, entretanto, atingiu uma glória que para ele valeu muito mais: a taça do Campeonato Italiano, a terceira e mais recente da Roma numa terra em que os benefícios - de todas as ordens - são sempre para os clubes do norte (curiosamente, o contrário do que ocorre no Brasil).

No terreno individual, faturou a Chuteira de Ouro em 2006/07, que premia o maior artilheiro da temporada, contando todas as ligas nacionais da Europa. Além disso, em 2013, tornou-se o segundo maior goleador da história da Série A italiana.

Consequência da sua mudança de posição com o passar da idade. Em temporadas como atacante de área, aumentou consideravelmente seu número de gols, que já era alto. Tanto que, em levantamento feito sobre os 10 anos de carreira de Messi - completados na semana passada -, Totti apareceu em 6º em top 10 dos jogadores que mais fizeram gol e deram assistência no período. O romanista ficou em posição de destaque (137 tentos e 82 passes decisivos) apesar de a contagem ter começado quando ele já somava 28 anos.

Mesmo agora aos 38 - atuando como atacante central que recua para fazer o papel de armador - segue como destaque da equipe. Nesta temporada, joga em média até os 29 minutos do segundo tempo e é o principal artilheiro (3 gols, junto com Gervinho e Destro) e garçom (3 assistências, empatado com Gervinho). Por jogo, dá 2,5 chutes, 2,2 passes-chave e 5,4 precisos lançamentos longos.

A prova de que ainda vale a pena parar para vê-lo foi dada no último sábado, quando Totti fez um de pênalti e deu lançamento de 54 metros para Ljajic marcar no 3 a 0 sobre o Chievo. Veja no infográfico abaixo, busque em vídeos antigos e aproveite o presente. São os últimos momentos do último grande ponta-de-lança da história.

adblock ativo